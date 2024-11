Musiala se veste de Kane contra o Dortmund e torce pelo invencível Bayern

O atacante inglês se machucou logo no início do clássico alemão, mas o jovem Musiala veio em socorro nos minutos finais

Pecado Harry Kanelesionado muscular aos 33 minutos, e com 0-1 contra momentos antes, devido à corrida inatingível e ao gol de Byone Gittens para o Borussia Dortmundsurgiu Jamal Musiala com um cabeceamento perfeito aos 84 minutos, típico do goleador inglês, para manter o invencível Bayern de Munique no Bundesliga.

O 1 a 1 na reta final, com cruzamento perfeito de Olise, quando sentiu as primeiras dúvidas no topo da classificação e quando lamentou a perda de Kane, entre a frustração de algumas chances perdidas que com o atacante certamente dariam foram gols, foi o terceiro empate sofrido nesta temporada do campeonato pela equipe de Vincent Kompany, que mantém a liderança, com sete pontos de vantagem sobre o Eintracht. A segunda é medida neste domingo em Heidenheim.

Musiala comemora com o Bayern contra o BVB Imagens de Stuart Franklin/Getty

O início imponente do Bayern, mais frenético do que controlador, vacilou com a vantagem de Byone Gittens por 1-0. Aos 27 minutos, uma jogada formidável que o extremo local transformou com autoridade. O mesmo que Nuri Sahin substituiu no Santiago Bernabéu no Liga dos Campeões com aquela derrota dolorosa. Ele é um jogador de futebol crucial no time.

O gol foi uma nova demonstração (seu oitavo gol no percurso) do jogador de 20 anos para descomplicar a partida, quando o Borussia Dortmund estava com desempenho abaixo do adversário, que, depois de meia hora, ainda por cima, perdeu Harry Kane. Seu artilheiro imparável (64 gols em 64 duelos oficiais com o clube bávaro, 20 em 19 jogos nesta temporada) sentiu um furo na parte posterior da coxa direita e exigiu imediatamente uma troca.

Mais um mau sinal para o grupo liderado por Vincent Kompany, que, de qualquer forma, mesmo com uma perda da dimensão do avançado mais produtivo da história da seleção inglesa, tem recursos de sobra no seu plantel para superar qualquer coisa. Foi difícil para eles criarem mais chances, foram para o intervalo com dúvidas, mas recuperaram quase em 1 a 1.

Não foi porque Gregor Kobel interveio de forma decisiva, com uma defesa sensacional, ao remate de Müller no início da segunda parte, após um recuo de Jamal Musiala. Com Kane, provavelmente teria sido um gol. Com Müller também aconteceu inúmeras vezes. O veterano atacante marcou 245 gols em sua carreira no Bayern de Munique.

Também teria sido um gol, certamente, se Kane tivesse tido a oportunidade de Leroy Sané frente a Kobel. O chute muito cruzado foi decepcionante.

Nada a ver com a fantástica defesa de Neuer, quase na jogada seguinte, quando negou a Sabitzer a vantagem de 2-0. A forma como esticou o pé direito expressa toda a sua qualidade.

A pressão de Baviera cresceu, empurrou o Dortmund para trás e insistiu no 1-1.

A entrada de Coman, a ligação com Musiala e Müller e a ofensiva final do Bayern uniram-se para valer o empate, mais na aparência do que nas oportunidades.

A próxima oportunidade foi um tiro fácil nas mãos de Kobel quando o duelo entrou no terço final, até Ela teve queaos 84 minutos, com cabeceamento ao estilo de Harry Kane. Determinante.