NLE Choppa incentiva os eleitores a classificarem seus representantes locais tão altos quanto a escolha presidencial

NLE Choppa está demonstrando seu conhecimento sobre o governo dos Estados Unidos no dia da eleição de 24… esforçar-se para defender seu candidato presidencial é legal e tudo, mas certifique-se de contar com seus representantes locais!!!

TMZ Hip Hop conversou com o recém-nomeado diretor de cinema e seu colega visionário Ben Marc em Bev. Hills na terça-feira … Choppa nos diz que votou em Deus – se ele escreveu isso na cédula ou se é uma figura de linguagem está no ar.

Choppa comemorou seu 22º aniversário alguns dias atrás, com uma exibição do filme “The Wash” dele e de Ben Marc e compartilhou algumas dicas educacionais com seus colegas da Geração Z – votar localmente em seus melhores interesses ajudará sua escolha presidencial a prosperar !!!