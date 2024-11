Noite da Seresta em Penedo: Ingressos já estão à venda

O público de Penedo e região já pode se preparar para uma noite de muita música e romantismo com a “Noite da Seresta”, que acontecerá no dia 30 de novembro, às 22h, no Ginásio do Colégio Diocesano de Penedo. A grande atração do evento é o cantor Canindé, famoso cantor nacional, que promete emocionar o público com seus sucessos inesquecíveis. Além dele, a noite contará com as apresentações de Deivinho Playboy e Thiago Pinheiro, artistas que trarão ainda mais diversidade ao espetáculo.

Ingressos à venda e detalhes dos lotes

Para garantir a participação nesse evento único, os ingressos já estão à venda na Tech Shop, localizada na Travessa Dionísio Campos, nº 47, ao lado da Caixa Econômica. Os valores são escalonados por lotes, permitindo que o público se organize com antecedência:

1º lote: R$ 160 – disponível até o dia 16 de novembro

R$ 160 – disponível até o dia 16 de novembro 2º lote: R$ 180 – disponível até o dia 23 de novembro

R$ 180 – disponível até o dia 23 de novembro 3º lote: R$ 200 – disponível de 25 a 29 de novembro

Uma noite especial ao som de Canindé

A “Noite da Seresta” tem como grande destaque o cantor Canindé, conhecido pela sua trajetória de sucesso e por embalar gerações com suas músicas apaixonadas. Com um repertório que promete encantar o público, Canindé será o responsável por transformar a noite em uma verdadeira celebração ao romantismo e à seresta. Deivinho Playboy e Thiago Pinheiro completam o line-up, oferecendo uma noite variada e repleta de boa música.

Informações e reservas

Para mais informações e reservas, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (82) 9.9912-1414 e 9.8867-4150. A “Noite da Seresta” promete ser um evento inesquecível, então garanta já o seu ingresso e prepare-se para viver uma experiência única ao som de Canindé e grandes artistas!