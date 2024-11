Notas de capa da Vanity Fair de Donald Trump sobre crimes, impeachments e falências

Vanity Fair é contrastante Donald Trump os momentos mais baixos de ‘s com um de seus mais altos … justapondo seus problemas jurídicos, políticos e financeiros anteriores com sua grande vitória eleitoral.

O jogo de números da Vanity Fair então transita para a vitória do retorno político de Trump… observando que ele ainda tem mais 4 anos no cargo como o 47º presidente americano.

A imagem principal mostra um Trump desafiador olhando diretamente para a câmera… um close de seu rosto e cabelo característico. Trump está de terno, como sempre, com gravata azul e um distintivo de lapela com a bandeira americana.

Trump ficou insatisfeito com a cobertura que o jornal fez dele durante seu primeiro mandato… mas o proprietário do Post Jeff Bezos esmagou o esforço do Conselho Editorial para endossar Kamala Harris 2 semanas antes do dia das eleições deste ano. Desde então, Bezos parabenizou Trump por sua vitória decisivae ele está sendo criticado por assinantes de longa data.