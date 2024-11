O gesto de Taylor Swift que fez os trabalhadores do estádio falarem depois dos Chiefs-Raiders

TAylor Swift roubou os holofotes no Arrowhead Stadium mais uma vez, mas desta vez não foi apenas pela presença nas arquibancadas. Durante o jogo Raiders vs. Chiefs, Swift surpreendeu os trabalhadores do estádio com um ato inesquecível de generosidade que conquistou as redes sociais.

Um gesto memorável

Taylor não apenas torceu em seu assento VIP – ela reservou um tempo para interagir pessoalmente com os trabalhadores que ajudam a manter o estádio funcionando perfeitamente. De acordo com um trabalhador do estádio, Taylor distribuiu dicas aos funcionários e pessoal de segurança como forma de agradecimento. Mas as surpresas não pararam por aí.

Taylor Swift deu dicas aos trabalhadores do estádio

“Ela estava distribuindo dicas para os funcionários do estádio e para os seguranças, e de uma forma ou de outra acabamos fazendo Facetime com nossas famílias com a única Taylor Alison Swift. Passaremos o ano inteiro fazendo fangirling”, compartilhou um funcionário no TikTok.

Para muitos, a oportunidade de conversar por FaceTime com seus entes queridos A própria Taylor Swift era mais valiosa do que qualquer presente monetário. A experiência criou uma onda de alegria que se estendeu para além do estádio e chegou às casas das famílias dos trabalhadores.

Um verdadeiro momento MVP

Os fãs do X (antigo Twitter) não paravam de elogiar a consideração da estrela, com muitos elogiando-a por tornar as férias mais brilhantes para aqueles ao seu redor. “Taylor Swift fazendo o que ela faz de melhor: espalhando gentileza por onde quer que vᔓTaylor sempre vai além! Verdadeiramente comovente!”, “Tornar as férias um pouco melhores para aqueles ao seu redor, mas alguns querem odiá-la… Eu não entendo. “Embora os Chiefs possam estar lutando em campo, Taylor Swift provou ser a MVP nas arquibancadas, ganhando admiração de fãs de esportes e também de Swifties.

Esta não é a primeira vez que Taylor ganhou as manchetes por sua generosidade, mas seu gesto atencioso no Arrowhead Stadium é um lembrete de que a gentileza ajuda muitomesmo no mundo acelerado dos esportes profissionais. À medida que a temporada da NFL continua, a presença de Taylor Swift nos jogos está provando ser muito mais do que apenas uma demonstração de apoio – é uma inspiração.