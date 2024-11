O Manchester City precisa de mais do que Haaland em uma temporada marcada pela incerteza

MANCHESTER, Inglaterra – Na noite de terça-feira, durante 75 minutos, Cidade de Manchester foi imposto com autoridade sobre Feyenoord e deveria viajar para o Liverpool no domingo com o necessário impulso de confiança, após uma série de cinco derrotas consecutivas. No entanto, para Quando Pep Guardiola saiu do túnel no final da partida, ele viu como a seleção holandesa expôs de forma horrível a vulnerabilidade que está infectando sua equipesim uma partida que deveria ter terminado com uma vitória em casa por 3 a 0 terminou com um empate em 3 a 3.

Não foi a sexta derrota seguida, mas parecia que sim.

Erling Haaland marcou dois gols pelo Manchester City contra o Feyenoord, mas não foram suficientes para vencer. Imagens Getty

O Feyenoord marcou três vezes nos últimos 15 minutos no Etihad Stadium e deixou o City com trabalho a fazer para chegar aos oito primeiros da fase de grupos da UEFA Champions League. Mais imediatamente, Guardiola terá que ir a Anfield neste fim de semana para jogar contra os líderes da Premier League com um grupo de jogadores que parecem estar cronicamente sem confiança. Já são seis jogos sem vencer e sete gols sofridos em um período de quatro dias.

O final da partida foi tão chocante que deixou Guardiola sem palavras.

“Não há necessidade de contar nada a eles. [a los jugadores]eles sabem disso perfeitamente”, disse Guardiola. “É o que é. É difícil digerir agora.”

“Perdemos o primeiro em particular e depois não estivemos suficientemente estáveis. O jogo foi bom, jogámos bem, marcámos três e podíamos ter marcado mais. oito ou nove anos não sabemos como fechar os jogos. Agora descansamos um ou dois dias e nos preparamos para Anfield”, acrescentou Pep.

Durante grande parte do primeiro tempo, o City jogou como um time tentando se encontrar. A arrogância que o impulsionou aos últimos quatro títulos da Premier League desapareceu durante a sua pior fase desde 2006.

No entanto, por um momento, Parecia que Erling Haaland iria cobrir as rachaduras. Grande parte do primeiro tempo foi desajeitado e desarticulado, até que o atacante norueguês converteu um pênalti aos 44 minutos.

Isso pareceu desmoralizar o Feyenoord, que permitiu mais dois gols oito minutos após o intervalo. O remate desviado de Ilkay Gündoğan fez o 2-0, antes de Matheus Nunes romper pela direita e cruzar para Haaland marcar o segundo gol da noite. Haaland já soma 51 intervenções (gols e assistências) na Liga dos Campeões, número que alcançou em 44 jogos, menos que qualquer outro jogador na história da competição.

O bom de ter um goleador tão prolífico é que ele pode encobrir muitos problemas.

Guardiola achou que tinha feito o suficiente para vencer a partida e, de olho no Liverpool, aproveitou a oportunidade para colocar Nathan Aké, Phil Foden e Gündoğan a mais de 20 minutos do fim. Ele deixou Nunes e James McAtee no centro do meio-campo, e um Feyenoord que parecia não ter ideias ofensivas de repente ganhou coragem.

Anis Hadj Moussa marcou o que parecia ser um gol de consolação, antes do suplente Santiago Giménez – que regressava de lesão – marcar o segundo, a oito minutos do final.

Após a derrota por 4 a 0 para o Tottenham no sábado, Guardiola classificou seu time de “frágil”. E foi exatamente isso que pareceu durante um desfecho caótico.

Igor Paixão procurou um passe longo por cima, Ederson voou para afastar o perigo, mas ficou caído na quadra. Apenas Rico Lewis protegeu o gol quando Paixão chutou cruzado para Dávid Hancko cabecear e causar delírio na torcida do Feyenoord.

“Se você é do Feyenoord, foi uma noite incrível”, disse o técnico Brian Priske. E acrescentou: “Foi um jogo estranho. Foi um resultado incrível. Para mim, eles ainda são o melhor time do mundo. Você sempre tem fé, mas sabíamos que seria um jogo difícil. Não sabemos.” Não costumo comemorar sorteios, mas isso é um pouco especial.”

Os torcedores visitantes do Feyenoord passaram os minutos finais gritando o nome do ex-técnico Arne Slot – agora no comando do Liverpool – e cantando “Você nunca andará sozinho”.

Slot terá que lidar com o pequeno assunto do Real Madrid na quarta-feira antes de enfrentar o City neste fim de semana, mas quando chegar a hora de assistir aos últimos 15 minutos do jogo contra o Feyenoord, o holandês estará lambendo os lábios. O Liverpool marcou dois gols ou mais em cada um dos últimos seis jogos. O City, por sua vez, permitiu pelo menos dois em cada um dos últimos seis jogos.

Guardiola disse no sábado que o City estará fora da corrida pelo título antes do Natal se perder em Anfield e permite que a diferença aumente para 11 pontos. A sua tarefa agora será tentar levantar os seus jogadores para que isso não aconteça.

“Temos que [ganar]temos que fazer isso”, disse Guardiola sobre o jogo de domingo contra o Liverpool. “Esse é o meu trabalho. Hoje não perdemos. Todo mundo conhece a situação. Não preciso acrescentar nada. Vamos treinar [el miércoles]recupere-se e prepare-se para o próximo jogo. Dia livre e temos dois ou três dias para preparar e experimentar.”

Embora ainda seja cedo, parece que sua temporada está no fio da navalha.