O mau carma de Ellen DeGeneres: ela deixou os EUA e enfrenta inundações em sua nova casa na Inglaterra

Rcomediante e apresentadora de TV aposentada Ellen DeGeneres e sua esposa Portia De Rossi recentemente fizeram uma mudança significativa, mudando-se para milhares de quilômetros de distância de sua casa nos EUA, para as pitorescas Cotswolds, na Inglaterra. A decisão do casal de se mudar ocorreu logo depois que Donald Trump foi eleito presidente, com fontes dizendo ao TMZ que eles queriam “dar o fora”. A sua nova casa, no entanto, já enfrentou um desafio inesperado: um desastre natural. estranhamente semelhante ao que vivenciaram em sua antiga residência em Montecito, Califórnia.

A região de Cotswolds foi atingida por um enorme sistema climático que causou inundações e caos generalizados. Com ventos de 80 MPH e o rio Tâmisa transbordando, a área foi inundada por água. Os relatórios indicam que a extensa propriedade de 43 acres de Ellen e Portia não foi poupada, pois foi invadida pelas enchentes. As estradas que circundam a sua propriedade estão submersas a um metro e meio de água, o que torna difícil avaliar a extensão dos danos. Ainda não está claro se alguém foi capaz de avaliar a situação no local.

Esta não é a primeira vez que Ellen enfrenta tal calamidade. No ano passado, sua casa em Montecito, na Califórnia também foi devastado por fortes inundações. Esse incidente levou à evacuação de figuras proeminentes na área, incluindo Ellen e Oprah Winfrey, bem como a danos extensos na região. Ellen compartilhou um vídeo da dramática enchente perto de sua propriedade em Montecito, que mostrou a intensidade chocante do desastre.

Nova casa de DeGeneres atingida por graves inundações

O momento destes eventos é impressionante, pois Ellen e Portia tinham apenas recentemente se estabeleceram em sua nova casa do outro lado da lagoa. A mudança do casal para Cotswolds pretendia oferecer uma fuga serena, mas em vez disso, eles se depararam com outro desastre natural. A condição atual de sua propriedade inglesa permanece incerta, deixando fãs e moradores locais preocupados com as consequências.

As inundações em Cotswolds chamaram a atenção para a imprevisibilidade dos padrões climáticos e o seu impacto nas comunidades. A experiência de Ellen destaca como mesmo locais idílicos podem ser vulneráveis ​​a condições extremas. Embora a extensão total dos danos ainda não seja conhecida, está claro que a jornada de Ellen e Portia foi marcada pela resiliência face aos desafios da natureza.