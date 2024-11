O patrimônio líquido de Elon Musk aumenta em US $ 15 bilhões com a vitória de Trump e o próximo Cybertruck Motorcade?

O patrimônio líquido de Elon disparou em US$ 15 bilhões na manhã de quarta-feira, logo após seu namorado vencer a corrida presidencial. A engorda dos seus bolsos deve-se ao aumento das ações da Tesla em 15 por cento… então, na verdade, todos os acionistas da Tesla estão a colher os benefícios – Elon simplesmente tem muito mais ações do que todos os outros.

Além do ganho financeiro imediato, Elon poderá arrecadar ainda mais bónus pelo seu fervoroso apoio ao agora presidente eleito Trump. Não só a sua empresa SpaceX depende de enormes contratos governamentais – a NASA utiliza o seu foguetão para as missões lunares Artemis – mas a Tesla fabrica um veículo específico que está pronto para o POTUS.

Estamos apenas dizendo… uma frota de Cybertrucks saindo da Avenida Pensilvânia, 1600. poderia fazer muito para ajudar Elon a aumentar o perfil do veículo, porque as vendas não estão exatamente crescendo. Os modelos top de linha custam cerca de US$ 200 mil, mas achamos que Trump pode conseguir um acordo com o CEO.