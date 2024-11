O que Cruz Azul, Toluca, Tigres e Pumas precisam para avançar na Liguilla?

As quatro melhores equipes do semestre ficam em níveis de dificuldade diferentes do rival para avançar às semifinais

Tigres sim Pumas Eles voltaram para casa com os respectivos tropeços antes Atlético de São Luís (3-0) ano Listrado (1-0), após o primeiro episódio das quartas de final correspondente ao Abertura 2024então terão que remar contra a corrente para aspirar a uma passagem para as semifinais, como os dois primeiros classificados, Cruz Azul sim Toluca.

Na atividade de quarta-feira, Cruz Azul sim Toluca eles tropeçaram antes Tijuana (3-0) ano América (2-0), pelo que também apela a reverter a situação para não se despedir de um semestre em que foi grande favorito ao longo da fase regular.

O Pumas perdeu na visita ao Monterrey e é obrigado a vencer no CU. Hugo Rivera/Jam Media/Getty Images

Tigresterceiro colocado geral, dominou as ações ofensivas durante a partida contra Atlético de São LuísNo entanto, a equipa local foi contundente nas poucas oportunidades que gerou e conseguiu que elas se reflectissem no marcador graças a um Vitinho protagonista no ataque com gol e assistência. Além disso, o gol de Potosina era protegido por um muro denominado André Sanchezque registrou sete defesas.

Graças a uma melhor posição na tabela, Tigres Eles precisam de três gols e do gol sem gol nos 90 minutos restantes como requisito mínimo para avançar às semifinais. Da mesma forma, qualquer empate no placar geral favorece, já que Atlético de São Luís Ele terminou o semestre em sexto lugar geral.

Pumas sim Listrado Foram os 90 minutos mais discretos da primeira mão, com oportunidades desperdiçadas dos dois lados. O duelo foi resolvido graças a uma jogada polêmica que resultou em um gol de Sérgio Canales de pênalti, após uma mão de Pablo Bennevendoque parou a bola que caía após uma disputa com Johan Rojas.

Para avançar para as semifinais, Pumas Devem vencer neste domingo no gramado da Ciudad Universitaria, já que qualquer empate geral é o requisito mínimo que têm como obstáculo para avançar à fase, graças ao fato de terem se acomodado na quarta colocação ao final das 17 datas no fase normal.

No caso de Cruz Azulprimeiro colocado na classificação, cometeu erros na defesa no primeiro tempo contra Tijuana o que levou a um deslizamento de terra e sua situação piorou em campo devido à expulsão de Jorge Sanches por uma batida contra Raul Zuñiga. Além disso, uma estrutura mais conservadora lhe permitiu deter o vendaval fronteiriço, esperando para virar a eletrônica a seu favor neste sábado, no campo do Estádio Ciudad de los Deportes.

Graças à posição de honra na mesa geral, Cruz Azul exige três gols para avançar para a fase e não receber nenhum, ou, empate por qualquer número de pontos no placar geral, já que o primeiro critério de desempate favorece o melhor classificado para 17 datas. Tijuana avançado para Liga pelo longo caminho de Jogueentão caia antes América mas venceu Atlas para dar o oitavo passo.

Oferta por tempo limitado

Tolucasegundo colocado na classificação, também foi surpreendido por uma América esgotado em comparação com nomes de estrelas do onze inicial, mas em ascensão coletiva e caiu por 0 a 2 no Estádio Ciudad de los Deportes. Intrigado durante os 90 minutos, o time escarlate gerou poucas oportunidades de ataque e alimentou o rival com erros em linhas de passe quase rotineiras no primeiro e segundo terço do campo.

A situação para Toluca é semelhante ao de Cruz Azul enfrentando o duelo de volta. Os Red Devils precisam de dois gols e não deixar a bola nas redes para eliminar o Américaou, qualquer empate na pontuação geral, pois leva vantagem graças a uma melhor posição na tabela geral do Abertura 2024 em relação à equipa azulcrema, que avançou via Jogue como o sétimo passo.