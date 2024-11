Operação policial do 11º BPM visa combater o tráfico de drogas em Piaçabuçu

Na manhã desta quarta-feira, 6 de novembro, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil e a 17ª Vara Criminal da Capital, iniciou uma operação estratégica no bairro Paciência, em Piaçabuçu. Sob a liderança do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e com o apoio da 9ª Companhia, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão com o objetivo de enfraquecer o tráfico de drogas na região do Baixo São Francisco.

A ação foi desencadeada após intensas disputas territoriais envolvendo grupos criminosos locais, agravadas pela morte de um dos líderes do tráfico em uma operação recente. A polícia identificou que, com a queda do chefe de uma das facções, outras organizações criminosas passaram a disputar o controle da área, gerando um clima de insegurança para os moradores de Piaçabuçu e arredores.

De acordo com informações do 11º BPM, a operação desta quarta-feira visa não apenas desestabilizar as estruturas do tráfico, mas também restabelecer a tranquilidade e segurança na comunidade. O policiamento intensificado e as investigações em andamento têm como foco principal desarticular redes criminosas, apreender materiais ilícitos e reduzir a violência ligada ao comércio de entorpecentes.

O comando do 11º BPM enfatizou que a operação continuará ao longo dos próximos dias, com apoio do Ministério Público, buscando coibir ações criminosas e prevenir o aumento da violência na área.