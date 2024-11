Os Washington Redskins estão voltando para a NFL? Aqui está o que sabemos até agora

TOs Washington Commanders, atualmente enfrentando uma seqüência de três derrotas consecutivas e lutando para manter as esperanças nos playoffs, estão agora no centro de uma debate acalorado sobre sua identidade. O desempenho recente da equipe em campo é preocupante, já que a derrota por 34-26 para o Dallas Cowboys na Semana 12 reduziu seu recorde para 7-5, após um início promissor de 7-2. Com o confronto crucial da semana 13 contra o Tennessee Titans se aproximando, o foco da equipe em campo está sendo ofuscado por crescentes controvérsias.

Um dos principais tópicos que suscitam o debate público envolve o potencial retorno do logotipo “Redskins”, um símbolo que a equipe retirou em 2020 após protestos generalizados contra a injustiça racial. A equipe da NFL mudou seu nome e logotipo em resposta à crescente demanda por justiça racial e agora ressurgiram discussões sobre revivendo elementos da identidade anterior da equipe.

O senador Steve Daines, de Montana, um forte defensor do retorno do logotipo, recentemente causou sensação quando apareceu na Fox News para anunciar que o A NFL e os Commanders estão explorando a possibilidade de reintroduzir o logotipo “Redskins”. Ele chegou a descrever a remoção do logotipo como “censura” e um caso de “acordei que deu errado”.

Daines expressou sua aprovação da mudança potencial, elogiando a NFL e os Commanders por seus esforços para honrar a herança dos nativos americanos e trabalhar com a família Wetzel, que estava por trás do projeto original. “Aplaudo os Commanders e a NFL por seu compromisso de nunca mais censurar o logotipo“, afirmou.

Logotipo polêmico gera debate fora do campo

A controvérsia é ainda alimentada pela legislação proposta por Daines para financiar a revitalização do local do Estádio RFK, que ele disse ele bloquearia a menos que os Comandantes concordassem em preservar e honrar seu logotipo histórico. Esta legislação, que foi aprovada pela Comissão de Energia e Recursos Naturais do Senado, adicionou combustível às especulações sobre a futura marca da equipa.

Enquanto alguns fãs estão entusiasmados com a ideia de retornar ao nome “Redskins”, Commanders o proprietário Josh Harris rejeitou firmemente essa possibilidade. Ele ressaltou que o nome não voltaria, citando a importância da união e a necessidade do time focar na vitória. “Por razões óbvias, o nome antigo não pode voltar”, afirmou Harris em agosto.

Apesar disso, tem havido conversas positivas sobre honrar o antigo logotipo em mercadorias antigas, com planos de estabelecer uma fundação de apoio às causas dos nativos americanos. A família Wetzel esteve envolvida nas discussões, tendo sido homenageado pela equipe em Montana e Maryland. Embora os Comandantes não retornem à sua antiga identidade, estão sendo feitos esforços para garantir que o legado do logotipo e seu designer sejam respeitados de outras maneiras.