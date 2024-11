Oscar De La Hoya: ‘Até o momento não há evento com Ryan Garcia’ no RIZIN

Oscar De La Hoya está acabando com a estreia de Ryan Garcia no RIZIN.

Garcia foi anunciado para enfrentar Rukiya Anpo no evento Decade do RIZIN no dia 30 de dezembro, e a promoção ainda realizou uma coletiva de imprensa com os dois lutadores na terça-feira que esquentou, especialmente durante o primeiro confronto.

Enquanto os negócios entre os dois avançavam, o promotor de Garcia, Oscar De La Hoya, divulgou um comunicado de que não autorizou Garcia a competir no mês que vem, colocando a luta em perigo.

– Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 27 de novembro de 2024

“A Golden Boy Promotions tem direitos exclusivos sobre as lutas de Ryan Garcia”, escreveu De La Hoya no Twitter. “Os organizadores deste evento reconheceram isso e concordaram por escrito que a nossa aprovação é necessária para que este evento ocorra. Como tal aprovação não foi dada, até hoje não há nenhum evento com Ryan Garcia.”

Garcia teve uma reviravolta impressionante com uma vitória por decisão majoritária sobre Devin Haney em abril, que mais tarde foi revertida para No-Contest depois que um dos lutadores mais controversos e cerebrais do esporte testou positivo para Ostarine. Garcia está atualmente cumprindo suspensão de um ano pela falha, embora o jovem de 26 anos tenha negado qualquer irregularidade ao longo do processo.