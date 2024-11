Patrick Mahomes supera a lenda do Chiefs como líder de TD de todos os tempos

Len Dawsonuma lenda na história do Kansas City Chiefs, deixou uma marca indelével na NFL como uma das figuras mais icônicas da franquia. Quarterback do Hall da Fama, Dawson levou os Chiefs a sua primeira vitória no Super Bowl em 1970solidificando seu legado como pioneiro da equipe. Ao longo de suas 14 temporadas no Kansas City, ele se tornou sete vezes Pro Bowler e duas vezes recebeu honras All-Pro, notoriamente liderando a liga em passes para touchdowns quatro vezes. Quando Dawson faleceu em 2022, aos 87 anos, Patrick Mahomes foi um dos muitos que reconheceu o profundo impacto que Dawson teve na equipe e na cidade.

Avançar para Semana 13 da temporada de 2024e Mahomes agora gravou seu nome acima do de Dawson no livro de recordes dos Chiefs. Com um passe perfeitamente colocado para Justin Watson contra o Las Vegas Raiders Mahomes registrou seu 238º touchdown na carreira superando o recorde da franquia de Dawson.

Patrick Mahomes faz um discurso enérgico enquanto os Chiefs se preparam para fazer algo que nenhum time da AFC fez até agora

Refletindo sobre a influência de Dawson, Mahomes disse certa vez: “Len meio que estabeleceu o padrão aqui em Kansas City, e estou grato o suficiente por poder ir lá e ganhar um. É difícil de fazer. Vou tentar fazer o meu melhor para colocar mais bandeiras lá em cima e tentar ganhar mais alguns Super Bowls..”

Mahomes ultrapassa Len Dawson para estabelecer novo marco no Chiefs TD

O caminho de Mahomes até o momento recorde foi extraordinário. Apesar de jogar apenas uma partida em sua temporada de estreia, Mahomes rapidamente ascendeu à grandeza, marcando 50 touchdowns em sua primeira temporada completa em 2018 e ganhando honras de MVP. Em apenas sete temporadas e meia como titular, ele é acumulou temporadas com 37 ou mais passes para touchdown quatro vezesdemonstrando ainda mais seu domínio.

Seu passe recorde da semana 13 não apenas garantiu uma vantagem de 10-3 para os Chiefs, mas também destacou a criatividade do time no ataque. A investida contou com uma lateral emocionante de Travis Kelce para Samaje Perine, convertendo uma terceira descida crítica.

Enquanto Kelce também persegue a história – precisando de mais um touchdown para superar O recorde da franquia de Tony Gonzalez para tight ends-Mahomes continua a redefinir o que é possível para um quarterback em Kansas City. Ele agora lidera todos os quarterbacks do Chiefs em finalizações, jardas, tentativas e touchdowns, consolidando seu lugar como um dos maiores nomes de todos os tempos da liga.

Enquanto os Chiefs buscam outro Super Bowl, Mahomes continua comprometido com o legado de liderança e excelência de Dawson. “É especial”, disse ele, reconhecendo a dificuldade de sustentar o sucesso. Mas se alguém pode carregar a tocha acesa por Dawson, esse alguém é Mahomes.