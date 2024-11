Pibe Valedarrama com ESPN México: seu conselho a Efraín Juárez

El Pibe Valderrama conversou com ESPN Méxicoopinou sobre a sanção que Efraín Juárez recebeu por comemorar os gols do Nacional contra Medellín e Santa Fe e decidiu apoiar as ações do Purslane DTque agora pode retornar aos tribunais após nova declaração de Dimayor.

Efraín Juárez recebeu o apoio de Pibe Valderrama. Imprensa Nacional

A lenda colombiana Ele não concordou com as punições que o mexicano recebeu e acertou em alguma coisa: gols são comemorados.

Juárez foi sancionado com 2 datas de suspensão e uma multa financeira por sua comemoração contra o Independiente Santa Fe. A mesma sanção caiu sobre ele após outra comemoração contra o Independiente Santa Fe. Medellín na Copa Colômbia.

Diante disso, Valderrama comentou que Juárez “não fez nada de errado” e deu-lhe alguns conselhos: “Que siga festejando”.

“Quando você marca um gol é normal comemorar. Efraín Juárez comemorou um gol, venceu o clássico e depois comemorou outro contra o Santa Fe. Não vejo nada de errado nisso; Pelo contrário, o treinador também sente. “Os treinadores têm a liberdade de não comemorar se não quiserem, mas Efraín optou por fazê-lo”, comentou com ESPN México.

“Concordo que ele continue comemorando gols. Enlouqueço comemorando um gol, fiz no treino e comemorei, imagine, ele continua comemorando porque futebol é coração e paixão, ele não fez nada de errado”, finalizou Pibe desligado.

A opinião de Pibe Valderrama sobre o ciclo de Efraín Juárez no Nacional

“Em pouco tempo a chegada dele foi um sucesso porque quando ele foi contratado o time estava mal, agora o time está bem, jogando bem e está dando oportunidades aos jovens jogadores que estão atuando, até agora o resultado tem sido positivo. tem uma boa equipa: “Ele veio para uma boa instituição, o Atlético Nacional é uma equipa de classe mundial, devia aproveitar a oportunidade porque tem bons jogadores e está a dar resultados, está a fazer um bom trabalho”.