Pintura facial ‘Wicked’ não voa na AMC com fãs solicitados a lavar o verde

O negócio é o seguinte – desde que “Wicked” estreou no fim de semana… alguns vídeos foram postados nas redes sociais por fãs que tiveram que lavar a pintura verde do rosto se quisessem ser admitidos em uma locação da AMC.

Uma fonte com conhecimento disse ao TMZ que não houve nenhum problema com os clientes reclamando da regra ou que eles podem ter sido solicitados a lavar o gramado.

Até agora… Wicked arrecadou US$ 114 milhões na América do Norte e US$ 50,2 milhões adicionais internacionalmente… elevando a arrecadação global do filme para US$ 165 milhões.