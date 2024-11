Plies rasga a América após forte apoio a Kamala, chapéus de campanha ainda estão à venda

A estrela do rap radicado na Flórida disse a seus seguidores para permanecerem fiéis ao seu voto, independentemente dos resultados – uma pílula que ele também teve que engolir depois que Trump venceu seu Sunshine State com uma maioria esmagadora.

Plies disse a seus fãs no X que gostaria de poder cobrir todos eles, mas não estendeu o mesmo ramo de oliveira aos apoiadores de Trump!!!

De acordo com Plies, o carácter do país saiu pela janela – toda a escuridão e engano canalizados através da campanha de Trump é exactamente o que o povo queria!!!

Durante toda a loucura, Plies não perdeu a oportunidade de lucrar ele mesmo com o endosso de Kamala.

Dele faixa intitulada “Sra. 47” prever a ascensão do vice-presidente provavelmente não tem mais muita vida útil no streaming… e o mesmo pode ser dito de seus bonés personalizados com o slogan “Primeira mulher presidente dos EUA!!!”