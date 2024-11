Prefeitura de Penedo paga salário de novembro nesta sexta, 29

Servidores efetivos e comissionados de todas as secretarias e demais setores da Prefeitura de Penedo recebem o salário referente ao mês de novembro nesta sexta-feira, 29.

A quitação da folha do funcionalismo municipal ainda dentro do mês trabalhado é uma marca da gestão Ronaldo Lopes.

Importante lembrar que servidores aniversariantes em novembro que não optaram por receber o 13º salário em dezembro também terão o adicional depositado na conta.

Assim, o Prefeito Ronaldo Lopes se aproxima da conclusão do seu primeiro mandato em dia com efetivos e contratados, assegurando tranquilidade às famílias dos servidores da Prefeitura de Penedo e viabilizando a circulação de recursos no comércio da cidade.