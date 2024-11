Príncipe William e Princesa Kate abalados por uma noite de medo após roubo no Castelo de Windsor

O príncipe William e a princesa Kate enfrentaram um susto de segurança significativo em outubro, quando intrusos mascarados invadiram a propriedade do Castelo de Windsor, onde está localizada a casa de sua família, Adelaide Cottage. Segundo relatos, os invasores escalaram uma cerca de quase dois metros de altura na Fazenda Shaw, parte da propriedade, e roubou veículos, incluindo uma caminhonete Isuzu preta e um quadriciclo vermelho. O incidente ocorreu a apenas cinco minutos de onde o casal e seus três filhos – Príncipe George, 11, Princesa Charlotte, 9, e Príncipe Louis, 6 – estavam dormindo.

A violação alarmante deixou o Príncipe e a Princesa de Gales profundamente preocupados com a segurança da sua família. Uma fonte revelou: “William e Kate estão bastante abalados e isso realmente reforça a importância de estarem vigilantes e protegerem a segurança de sua família em todos os momentos.”

As surpreendentes habilidades de bilhar da princesa Kate roubam a cena em vídeo viral

A proximidade do incidente com sua casa aumentou sua angústia. “É uma grande preocupação que esses invasores tenham conseguido escalar a cerca e fugir com veículos roubados“, acrescentou a fonte. O fato de o evento se desenrolou enquanto a família dormia sublinha a vulnerabilidade que sentiam.

Relatórios policiais confirmam que o roubo foi relatado por volta das 23h45. Os infratores invadiram um prédio agrícola nas terras de Crown Estate, perto de Windsor, fugiram com os veículos roubados e escapou em direção à área de Old Windsor/Datchet. Barreiras danificadas em Shaw Farm, considerada a saída mais próxima de Adelaide Cottage, tiveram que ser substituídas após o ataque. Nenhuma prisão foi feita ainda, mas uma investigação está em andamento.

Segurança do Castelo de Windsor sob escrutínio

Este incidente levantou questões sobre as medidas de segurança em vigor no Castelo de Windsor. Os relatórios sugerem que policiais armados foram removidos de duas das principais entradas públicas do castelo devido à falta de pessoal.

Embora se acredite que patrulhas armadas operem dentro dos terrenos do castelo, dizem fontes O príncipe William está monitorando de perto a investigação. “Nem é preciso dizer que William desejará ser totalmente informado sobre quaisquer medidas consideradas necessárias no futuro.“, disse uma fonte.

Princesa Kate também está supostamente defendendo maior segurança. “Isso a fez perceber o que poderia acontecer se os olhos fossem tirados da bola e que as medidas de proteção precisam ser reforçadas”, observou uma fonte. Apesar de confiarem na equipe de segurança, o casal está determinado a garantir que a segurança de sua família continue sendo uma prioridade.