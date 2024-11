Pumas: Como Gustavo Lema venceu Antonio Mohamed?

O treinador universitário marcou mais pontos no Apertura 2024 que o ‘Turco’ no Apertura 2023.

Gustavo Lima já superou António Mohamed como técnico de Pumas. O estrategista argentino superou quem foi seu professor no banco após sua atuação neste Abertura 2024. Lema respirou após a última vitória no torneio que também garantiu o passe direto para o Liga da sua equipe.

Lema Vivenciou seu segundo torneio liderando o time e conquistou 31 pontos, melhor que sua primeira campanha no Clausura 2024 quando alcançou 27 pontos, o que foi suficiente para entrar no Play In e depois chegar às quartas de final, onde foi eliminado por Cruz Azul.

Gustavo Lema superou o Pumas de Antonio Mohamed em pontos. Imago7

Mas algo mais importante é que ele superou o que conquistou António Mohamed. O ‘Turco’ marcou 28 pontos no torneio que dirigiu, a segunda melhor marca da equipe desde o Clausura 2019 até este torneio onde Lema estava na frente.

Mohammed Ele levantou a pata felina quando chegou ao banco. Até mesmo suas 28 unidades no Apertura 2023 lhe renderam acesso direto ao Liga. Nas quartas de final derrotou o Chivas pelo placar agregado de 3 a 1, enquanto nas semifinais perdeu por 2 a 1 para o Tigres e esteve muito perto de chegar à final.

Agora, Lema Somaram 31 pontos na fase regular, resultado de nove vitórias, quatro empates e apenas quatro derrotas. Inclusive, em algum momento, o estrategista argentino foi convidado a sair devido aos maus resultados, isso depois de seu time ter sido eliminado na Copa das Ligas e ter três derrotas consecutivas na Liga MX.

As vaias e reclamações foram claras na Cidade Universitária, mas uma sequência positiva acalmou o ânimo dos torcedores felinos, que lhe deram o benefício da dúvida para o restante do torneio, que já é histórico para o clube e para ele, porque ele superou seu amigo e professor, António Mohamed.

“Os sentimentos sempre foram bons e os números se equilibram no longo prazo, por isso aquela famosa frase, e bom, hoje 31 pontos, não é pouco, não é pouco, é que eles fizeram um bom torneio. acho que está muito bem, estou muito grato e muito feliz porque é o fim da temporada regular para os meninos que se esforçaram muito, que também sofreram muito com aquela sequência ruim, mas eles focaram, eles focaram, eles continuou trabalhando da mesma forma, corrigindo “, garantiu Lema após terminar a fase regular do Abertura 2024.

“Hoje eles têm o prêmio de conseguir 31 pontos, 9 gols de invencibilidade em 17 partidas, 9 gols de invencibilidade é muito difícil. É uma bela plataforma para enfrentar o mais importante, que é o que está por vir”, acrescentou.