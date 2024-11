Pumas: Gustavo Lema e os técnicos que passaram dos 30 pontos

O argentino se tornou o quinto técnico do Pumas a ultrapassar os 30 pontos na história do clube em torneios curtos

Gustavo Lima tornou-se o quinto técnico do Pumas quem passa dos 30 pontos na história do clube em torneios curtos. O estrategista argentino superou inclusive seu mentor, Antonio Mohamed e o papel que o ‘turco’ desempenhou com os Auriazules no Apertura 2023 ao chegar às 28 unidades.

Lema Ele alcançou 32 pontos em seu segundo torneio com Pumas em meio a dúvidas sobre sua capacidade como estrategista. O sul-americano formou família no vestiário do Auriazul e os jogadores corresponderam à sua ideia de jogo e capitalizaram o melhor torneio do time nos últimos quatro anos.

Gustavo Lema, quinto técnico do Pumas a ultrapassar os 30 pontos em torneios curtos. EFE

O começo de Abertura 2024 Foi promissor. Foram três vitórias e um empate antes do intervalo para a Copa das Ligas, o que foi um duro golpe, já que caiu nas oitavas de final, derrotou o Seattle Sounders por 4 a 0 e depois somou três derrotas consecutivas na Liga MX.

Foi quando Lema Ele sentiu a pressão da posição. Embora o último torneio tenha sido eliminado nas quartas de final e recebido críticas, foi nesta campanha que ele teve que enfrentar a verdadeira pressão de dirigir um dos grandes times do México.

“Estou mais irritado do que qualquer um. A única coisa que falta fazer é trabalhar mais e coloco meu coração neles porque eles se matam. Erros, é claro, mas tenho fé cega neles. Não precisamos estar na posição que estamos. Estamos muito chateados. Não podemos insultar ninguém além de nós mesmos”, disse ele sobre o desempenho de sua equipe após a derrota para o Tigres, no dia 1º de setembro.

Depois teve mais uma derrota para o Necaxa e depois acelerou o ritmo ao receber o Puebla. O momento mudou e Lema Eu sabia que precisava aproveitar o momento emocional. Depois tiveram seis jogos sem derrota que os catapultaram para o topo da tabela.

Lema, o quinto treinador com mais de 30 pontos

Na história de Pumas Nos torneios curtos, apenas quatro estrategistas atingiram a marca de 30 unidades antes Gustavo Lima. O mais importante e que foi repetido diversas vezes foi Hugo Sanchesjá que o ‘Pentapicichichi’ conseguiu isso em quatro torneios diferentes, embora tenha disputado disputas de 19 e 18 datas.

O melhor registro de Hugo Sanches Foi no Clausura 2004, torneio que disputou 19 datas e onde acumulou 41 pontos. O saldo na fase regular foi de 12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, o que lhes permitiu chegar à final, que venceu o Chivas.

Da mesma forma, Hugo teve no Verão de 2002, que foi de 18 dias, 32 pontos. Depois no Apertura 2002, torneio com 19 datas, eles tinham 33 unidades e no Apertura 2003 aumentaram a cota para 38 pontos após os 19 jogos da fase regular. Por fim, o Clausura 2004 foi seu melhor recorde.

Nestes quatro torneios, Hugo e o Pumas Chegaram ao campeonato, mas só no Clausura de 2004 conseguiram chegar à final.

Hugo Sánchez foi bicampeão da Liga MX durante sua gestão como diretor técnico do Pumas. Omar Vega/Getty Images

Então, demorou sete anos para Guilherme Vázquez Jr. tornou-se o segundo estrategista a quebrar a barreira dos 30 pontos em torneios curtos. O mexicano fez isso duas vezes, a primeira no Clausura 2011 com 35 unidades. Nessa campanha chegaram à final e venceram o Morelia.

Mais tarde, no Apertura de 2015, marcou 35 pontos com os gatos e, por uma boa coincidência, chegaram à final, mas nessa ocasião perderam para o Tigres nos pênaltis, em jogo cardíaco de volta no Estádio Olímpico Universitário.

Depois Vázquez Jr.era David Patino que chegou aos 30 pontos no Apertura 2018. Lá chegaram às semifinais, mas perderam para o América com vitória agregada por 7-2. Finalmente, Andrés Lillini alcançou 32 pontos no Guard1anes 2020 e também chegou à final, mas perdeu para o León.