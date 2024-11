Pumas vs. Monterrey: Rayados quase dobra o valor do elenco Auriazul

No papel, esta série da Liguilla parece uma das mais desiguais, mas a equipe Auriazul tem nomes para brigar pela passagem às semifinais

Pumas e Monterrey podem ser uma das séries mais desiguais de Liga do Abertura 2024 por valor do modelo. Enquanto os Rayados valem 86,56 milhões de dólares, os felinos mal chegam a 47,3 milhões de dólares; Ou seja, quase metade do valor do elenco do Monterrey.

Porém, em campo, quando são onze contra onze, tudo está empatado e há vários jogadores que sugerem que os da capital não são inferiores nem fazem o papel de vítima apesar dos grandes nomes que a Turma tem.

Monterrey x Pumas Imago7

A equipe de Gustavo Lema fez um torneio que muitos não pensavam. Ultrapassou a barreira das 30 unidades, levando vários jogadores à sua melhor versão como César Huerta, Guillermo Martínez, Julio González, Piero Quispe e Pablo Bennevendo. Além disso, como se não bastasse, levou-os ao quarto lugar geral e o estrategista superou o que foi feito por Antonio Mohamed.

Ponto forte

O domínio do meio-campo é um ponto a favor do Pumas. Desde José Caicedo, como contenção fixa, até à linha de médios, é uma das mais sólidas e apresenta variações graças à linha de cinco que Lema adoptou neste torneio.

César Huerta, Piero Quispe e Ángel Rico foram alguns dos melhores voadores e elementos dos felinos. Além disso, jogadores como Jorge Ruvalcaba ou Rodrigo López nunca se chocaram e sempre forneceram bolas para Memo Martínez ou Rogelio Funes Mori.

Ponto fraco

A área inferior. Enquanto em outros torneios falamos sobre Pumas Recebeu muitos gols, neste não foi assim porque Julio González foi quase perfeito e marcaram apenas 13 gols, então ele teve a segunda melhor defesa.

No entanto, e embora possa parecer uma contradição, não foi o melhor torneio individual para Lisandro Magallán e Nathan Silva, especialmente depois do que mostraram no semestre anterior, onde foram uma parede colectiva. Agora, o argentino e o brasileiro cometeram erros infantis que custaram caro no campeonato.

Por que o Pumas avançará?

Porque parece um torneio dos sonhos. Só nesta campanha foi a primeira vez que somaram pontos no Estádio BBVA. Desde Listrado está de casa nova, os gatos nunca haviam riscado um ponto e nesta campanha, já contra Martín Demichelis no banco, resgataram o empate.

Estas situações encorajam a equipa e dão-lhe um impulso maior. Além disso embora Rayados comece como favorito devido ao elenco que possui Pumas A pressão é aliviada e você pode jogar com mais liberdade, o que ajudará seus jogadores a relaxarem e a terem muita confiança.

Não é mentira que ‘Chino’ seja o homem forte do Pumas no campo e nas arquibancadas. Além de ser o favorito dos torcedores, nunca fica mal em campo e logo adquiriu aquela garra que caracteriza a equipe Auriazul.

Muito do que Pumas gerar o ataque vai passar pelos pés e pelo um contra um que Huerta consegue criar. Ele deve aproveitar sua velocidade, sua habilidade e suas presas para pressionar uma defesa listrada e que parece bem oleada.

De quem eles deveriam cuidar?

Lucas Ocampos, sem dúvida. No entanto, há um bem e um mal para Pumas. O bom é que não jogará o jogo de ida devido a suspensão. A má notícia é que jogará o jogo de volta, mas isso pode ser suficiente para o meio-campista mudar o rumo da partida. Listrado apesar de encerrarem a visita ao Estádio Olímpico Universitário.

Neste torneio, Ocampos foi um dos melhores jogadores do ‘Pandilla’ e a suspensão de dois jogos caiu como um balde de água fria para a equipa. Felizmente reduziram para uma única partida e será na partida de volta, no CU.

Listrado respirou quando Martín Demichelis chegou. A equipe de Monterrey voltou à vida sob o comando do argentino e definiu o rumo antes da saída de Fernando Ortiz, que nunca conseguiu dar aquele passo a mais com uma equipe muito poderosa em termos de nomes.

Ponto forte

O esquema ofensivo. Não é nenhum segredo os grandes nomes que tem Listradoporque a forma como tecem a montagem das jogadas de gol, graças à boa técnica individual dos seus jogadores que fazem um bom jogo em conjunto, é uma das suas principais armas.

Da mesma forma, eles têm muitas variantes. Jogam dentro, fora, têm um bom remate de média distância, saltam linhas e jogam entre zonas graças à mobilidade de jogadores como Germán Berterame, Brandon Vázquez, Johan Rojas ou Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona.

Ponto fraco

O objetivo Não ter Esteban Andrada é um fator a considerar e o mesmo que Pumas Você deve aproveitar para fazer mal. Será Luis Cárdenas o responsável por substituir o argentino, que está afastado devido a lesão.

Agora, ‘Mochis’ viverá o campeonato em sua totalidade e deverá mostrar porque joga em um dos times mais importantes do México. Embora toda a equipe confie em Cárdenas, sua falta de ritmo e experiência como titular pode funcionar contra ele.

Por que Monterrey avançará?

Oferta por tempo limitado

Listrado Tem um plantel assustador no sentido desportivo. A força em termos de nomes o torna um sério candidato ao título e encontrou um rumo melhor sob o comando de Demichelis, que mudou a cara de um time que havia sido derrotado nas ligas anteriores e no início do torneio.

Monterrei podem avançar porque suas individualidades parecem superiores às de Pumas e se o jogo estiver muito disputado, são estes que vão brilhar numa série de 180 minutos onde basta uma faísca para mudar o rumo da eliminatória.

Os espanhóis fizeram a diferença neste torneio. Embora tenha sido difícil para ele se adaptar ao México nas primeiras campanhas, este torneio mostrou seu diferencial por vir do futebol ibérico e de alto nível competitivo.

Além disso, ele tem tido confiança para chutar de distâncias superiores à média, o que tem sido muito benéfico para sua equipe. Da mesma forma, filtra bem as bolas e cria chances claras para seus companheiros que jogam à frente de sua posição.

De quem eles deveriam cuidar?

Piero Quispe é quem pode influenciar o jogo ofensivo do Pumas e pressione Listrado. O peruano é habilidoso e controla muito bem a bola. Ele sempre encontra espaços nas entrelinhas para se posicionar e filtrar as bolas para os companheiros.

Sem dúvida, Quispe é um jogador que Demichelis deve manter sob observação, pois não só cria jogadas para os outros, mas ele mesmo abre espaços para ficar na frente do gol e dar um passe ou um chute muito perto do gol rival. .