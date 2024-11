Real Madrid e Mbappé vivem um pesadelo no Liverpool

euO Liverpool segue imbatível na Liga dos Campeões e deixa o Real Madrid em situação muito delicada depois que os ingleses venceram os espanhóis por 2 a 0 em uma partida que teve de tudo. Gols de Mac Allister e Gakpo no segundo tempo selaram um confronto em que Mbappémais uma vez, provou estar num túnel sem saída. O francês perdeu um pênalti que significaria o empate em 1 a 1. Salah também perdeu um pênalti para o Liverpool, mas Kylian continua vivendo um pesadelo.

O primeiro tempo foi de idas e vindas, com o Liverpool chegando bem perto do gol, primeiro com uma bola que Asêncio limpou a linha aos três minutos e depois com um chute de Darwin Núñez que Courtois salvou.

Mas o Real Madrid também carregava perigo com Mbappé e Brahim, embora tenham tido mais dificuldade em prejudicar a defesa do Liverpool. O duelo foi intenso desde o primeiro minuto e o perigo foi constante em ambas as áreas, onde a qualidade de ambas as equipas ficou evidente.

O primeiro tempo terminou empatado sem gols, mas o resultado foi enganoso, pois os dois times foram muito indulgentes. Darwin Núñez, juntamente com Salah e Luis Díaz, foram um tormento para a defesa do Real Madrid, onde Rüdiger e Asencio resistiram aos seus ataques com solvência.

Do outro lado, Mbappé, Brahim e Güler falharam vários contra-ataques em que tinham vantagem, mas o francês voltou a mostrar nesses primeiros 45 minutos que ainda lhe falta a confiança que o coroou outras temporadas como o melhor jogador no mundo.

Impotência

O Liverpool marcou primeiro com o gol de Mac Allister. O Real Madrid respondeu rapidamente, mas Kelleher, que fez um grande jogo, fez uma defesa extraordinária. O goleiro do Liverpool também foi fundamental na vitória.

Quando o Real Madrid pressionou, Salah também perdeu um pênalti, mas o Liverpool fechou o jogo com uma cabeçada de Açoque entrou no segundo tempo.

A partir daí, o time espanhol ficou desesperado e o goleiro do Liverpool respondeu a cada chute. Mbappé acabou desesperado, Courtois se destacou como o melhor do Real Madrid e a equipe de Ancelotti vê como esta Liga dos Campeões está muito complicado para eles. Uma derrota muito dolorosa.