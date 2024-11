Reba McEntire arrastada por comemorar o Dia Nacional da Ruiva no dia da eleição

Reba McEntire tem toda a internet criticando ela por compartilhar uma foto de seu cabelo ruivo … com gente dizendo que ela está focada na coisa errada hoje.

O negócio é o seguinte… a lenda da música country postou com orgulho em Elon Musk ‘s plataforma de mídia social na terça-feira, compartilhando duas fotos dela com cabelos ruivos em comemoração a algo chamado Dia Nacional da Ruiva.

O problema para muitas pessoas… O Dia Nacional da Ruiva está caindo no dia da eleição este ano e com tanta conversa sobre a eleição de 2024 ser um sucesso ou fracasso para o futuro da nação, Reba está errando o alvo com questões muito mais importantes que estão em jogo hoje.