Diddy passará seu Dia de Ação de Graças em prisão domiciliar dentro de um apartamento aconchegante em Nova York ou atrás das grades no Centro de Detenção Metropolitano – e recebemos o 411 em sua refeição na prisão se ele permanecer preso.

Como vocês sabem, Diddy já foi abatido outras três vezes por juízes para ser solto em Título de US$ 50 milhões ao oferecer sua mansão em Miami Beach como garantia e se oferecer para ser colocado em prisão domiciliar com segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana, entre outras condições.

Se permanecer na prisão, Diddy será forçado a consumir um menu padrão de três refeições do Dia de Ação de Graças, começando pelo café da manhã, que inclui frutas, cereais, doces e leite desnatado.

Depois, para a refeição principal do Dia de Ação de Graças, Diddy comerá peru assado, tofu quente e azedo, purê de batata, molho de cranberry com vegetais mistos, pãezinhos com molho de peru, tortas festivas e uma bebida.