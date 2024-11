O MMA Fighting tem resultados do PFL World Championship 2024 e muito mais do evento de encerramento da temporada do PFL no King Saud University Stadium em Riyadh, Arábia Saudita, na tarde de sexta-feira.

Na luta principal, Brendan Loughnane busca garantir o prêmio de US$ 1 milhão ao conquistar o título do torneio peso pena do PFL pela segunda vez, ao enfrentar Timur Khizriev na final.

Dakota Ditcheva enfrenta Taila Santos na final do torneio peso mosca do PFL no co-evento principal.

Confira os resultados do Campeonato Mundial PFL 2024 abaixo.

Cartão principal (ESPN + às 13h EST)

Brendan Loughnane vs. Timur Khizriev

Dakota Ditcheva vs. Taila Santos

Impa Kasanganay vs. Dovlet Yagshimuradov

Magomed Umalatov vs. Shamil Musayev

Brent Primus vs. Gaji Rabadanov

Denis Goltsov x Oleg Popov

Card Preliminar (ESPN + ao vivo agora)

Marouane Bellagouit vs. Abdullah Al-Qahtani

Mohammad Alaqraa vs. Omar El Dafrawy

Hattan Alsaif vs. Lilia Osmani

Ali Taleb vs. Rachid El Hazoume

Mohsen Mohammadseifi derrotou. Georges Eid por decisão unânime

Mansour Barnaoui derrotou. Alfie Davis por finalização (mata-leão) (R3, 3:41)

Slim Trabelsi derrotou. Abraham Bably por decisão dividida (29-28 x2, 28-29)

Gabriel Braga venceu. Jeremy Kennedy por decisão unânime (29-28 x3)

Asael Adjoudj derrotou. Jose Perez por finalização (guilhotina) (R3, 1:10)

Final de Costello van Steenis. João Dantas por nocaute técnico no primeiro round (0:48) | Assistir ao final