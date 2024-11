Sauce Walka comemora vitória de Donald Trump, chamando a presidência de ‘trabalho de homem’

Caminhada do Molho tem uma abordagem provocativa na sequência de Donald Trump a vitória esmagadora de no Texas e as eleições presidenciais de 2024… ele acha que é preciso coragem para operar o Salão Oval!!!

O rapper de Houston se regozijou na quarta-feira ao esfregar a vitória do Team Trump na cara de Kamala Harris apoiadores com uma escavação chauvinista Elon Musk ‘s X, onde ele escreveu: “Trump… este é o trabalho de um homem… 🤷🏾‍♂️ amo vocês, senhoras.”

No entanto, se o mesmo site que emperrou Chama Waka Flocka é confiável, Sauce pode estar no topo … seu histórico de votação diz que as únicas pesquisas com as quais ele está familiarizado são com strippers !!!