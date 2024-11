Show pós-luta do Campeonato Mundial da PFL: Reação à destruição de Taila Santos por Dakota Ditcheva

Dakota Ditcheva teve um desempenho de estrela no Campeonato Mundial da PFL em seu teste mais difícil até o momento, ao demolir a ex-desafiante ao título peso mosca feminino do UFC, Taila Santos, de ponta a ponta, até derrubá-la com um golpe feio no corpo. Com a vitória, Ditcheva agora é um dos cinco melhores – ou melhores – lutadores do mundo até 125 libras?

Após a extravagância anual de criação de milionários de sexta-feira, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem ao card de luta de mais de nove horas, à entrega do card principal, aos seis novos campeões de US$ 1 milhão coroados e muito mais. Além disso, discutem o que a vitória de Ditcheva significa para seu futuro, onde ela se classifica na categoria e peso por peso no MMA feminino, como o PFL deveria utilizar Ditcheva em 2024, quando ela poderia lutar pelo UFC, outras atuações de destaque da saudita Arábia e muito mais.

Assista ao show pós-luta do Campeonato Mundial da PFL acima, ou uma versão apenas em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você obtenha seus pods.