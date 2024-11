Simone Biles e Jonathan Owens: ‘Nossa primeira vez’ juntos depois de lutas de longa distância

UMdepois de um casamento dos sonhos em Cabo San Lucas em 2023, A vida de recém-casado de Simone Biles e Jonathan Owens foi rapidamente interrompida por suas carreiras exigentes. Biles viajou pelo mundo em competições, enquanto Owens se concentrou em sua carreira na NFL, deixando pouco tempo para o casal desfrutar dos prazeres simples da vida de casado. Mas agora, depois de meses de separação, aproxima-se um momento crucial que poderá remodelar o seu futuro juntos.

Jonathan Owens acena para Simone Biles após seu fumble forçado

Owens reflete sobre sua primeira experiência de casamento verdadeiro

Jonathan Owens falou recentemente sobre uma grande mudança em seu relacionamento, compartilhando a importância de finalmente passarem um tempo juntos como um casal. “É realmente como se fosse a primeira vez que pudemos nos casar”, Owens disse, revelando como suas agendas lotadas os impediam de viver a típica vida de casados. “Chego em casa e há comida sendo preparada e cheira bem”, continuou ele, expressando o quanto valoriza os momentos do dia a dia que antes eram impossíveis.

A tão esperada casa dos sonhos do casal – uma propriedade de US$ 3 milhões à beira de um lago no Texas – está quase concluída, com Biles fornecendo atualizações sobre os retoques finais. De meia quadra de basquete a piscina com trampolim embutido, a casa será um refúgio pessoal para o casal. Mas embora a construção esteja quase concluída, a temporada de Owens na NFL ainda os mantém separados por mais algum tempo.

A tensão do amor à distância

Durante o tempo que passaram separados, Owens expressou sua frustração com a falta de tempo que passamos juntos. “Nós viajamos muito e, mesmo no ano passado, ela ainda estava treinando, e eu estava em Green Bay, então não pudemos ficar tanto tempo juntos”, disse ela. ele admitiu. No entanto, seu amor e apoio a Biles nunca vacilaram, mesmo enquanto eles enfrentavam os desafios de suas agendas lotadas.

Enquanto o casal se prepara para se mudar para sua nova casa e aproveitar a vida juntos sob o mesmo teto, muitos se perguntam se este momento marcará o início de um capítulo novo e ininterrupto em seu casamento. Para Biles e Owens, isto é mais do que apenas uma nova casa – é o início de uma vida juntos que já era esperada há muito tempo.