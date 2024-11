Taylor Swift participa do jogo dos Chiefs contra os Raiders na Black Friday

Taylor Swiftestá perdendo acordo em busca de futebol na Black Friday … participando do jogo do Kansas City Chiefs contra o Las Vegas Raiders com Travis Kelcefamília.

A cantora e compositora chegou ao Arrowhead Stadium há poucos minutos… com a mãe de Travis, Donna, caminhando ao lado dela pelo túnel e entrando no estádio.

Taylor está em sua era confortável e aconchegante de fã de KC… top vermelho com zíper e calça preta – preparando os elementos no Missouri. Atualmente estão 35 graus em KC – então, certamente não é clima para shorts e camisetas.





Donna combinou a namorada de seu filho com uma camisa preta incrustada com detalhes vermelhos … completando um tema coeso em preto e vermelho com T-Swift.

Claro, Taylor é uma presença regular nos jogos do Chiefs quando eles são em casa… torcendo junto com os fãs e seus amigos em uma luxuosa suíte do estádio.

Atualmente, ela tem uma pausa em sua turnê “Eras” – tirando o fim de semana de folga após o Dia de Ação de Graças – embora esteja programada para realizar seus últimos shows no próximo fim de semana em Vancouver.

Os jogadores do Chiefs quase certamente se inspirarão na aparência de Taylor Swift, aliás… porque ela recentemente fez tortas caseiras depois que eles ganharam um jogo – um grande motivador para conseguir a dublagem hoje.

Se você ainda não viu, dê uma olhada… vários outros importantes dos jogadores postaram fotos da lancheira que Taylor deu aos companheiros de equipe de Travis – parabenizando-os pela vitória e assinada pessoalmente por ela.