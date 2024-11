Taylor Swift recebe desculpas da Billboard por mostrar sua figura de cera nua

Conforme informamos, TS foi eleita a segunda maior estrela pop do século 21 pela Billboard. A coisa é… A Billboard incluiu um vídeo celebrando sua carreira, e nesse vídeo há uma foto de Taylor nua – esclarecimento rápido… não é Taylor, é uma figura de cera dela, cortesia de seu inimigo.

Você deve se lembrar que em 2016, Kanye fez uma coisa toda para seu vídeo “Famous” … com figuras de cera de celebridades nuas, incluindo Taylor. As pessoas estavam chateadas naquela época – especialmente as celebridades que ele apresentava – então parecia que o vídeo estava destinado a arquivos profundos.