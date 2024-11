Timur Khizriev sangra e derrota Brendan Loughnane para vencer por decisão desequilibrada no evento principal do Campeonato Mundial da PFL

Timur Khizriev fez quase tudo, mas conseguiu finalizar ao espancar e sangrar Brendan Loughnane ao longo de cinco rounds para reivindicar o título dos penas no evento principal do Campeonato Mundial da PFL de 2024.

Foi uma exibição dominante do invicto russo ao vencer Loughnane em todas as facetas do jogo, desde a trocação até a luta agarrada em todos os cinco rounds. Khizriev nunca diminuiu a velocidade, especialmente depois que Loughnane começou a jorrar sangue pelo nariz e isso realmente explicou toda a luta.

Os scorecards marcaram 50-45, 49-46 e 49-46, com Khizriev terminando a temporada de 2024 do PFL com uma vitória por decisão unânime.

“Foi um caminho longo e difícil, mas com a ajuda de Deus cheguei aqui”, disse Khizriev após a vitória. “Eu acreditei que destruí meu oponente. Eu sabia tudo o que ele ia fazer e hoje estava aqui para contra-atacá-lo.

“Ele é um ex-campeão. Ele é um lutador duro. Ele sofreu muitos danos e fiquei honestamente surpreso. Ele é um cara durão.”

Um ataque giratório de Loughnane no round inicial levou à queda de Khizriev, que dominou o ex-campeão do PFL na primeira posição. Khizriev também não diminuiu a velocidade ao estabelecer um soco poderoso que continuamente acertou o nariz de Loughnane.

Os golpes repetidos abriram um corte feio no rosto de Loughnane, com Khizriev apenas acertando o ferimento com seus socos. Khizriev também acertou um gancho habilidoso enquanto saltava para a troca de golpes com Loughnane usando uma máscara vermelha enquanto o sangue escorria por seu rosto e corpo.

O movimento de Loughnane também foi trabalhado com a equipe de comentários do PFL, observando que talvez algo estivesse errado com seu joelho direito, porque ele permanecia pesado com o pé esquerdo e nunca trocava de posição.

Embora Khizriev não estivesse lançando com muito volume, ele continuamente apunhalava Loughnane com seu soco de esquerda e depois seguia com um grande golpe de direita atrás dele. Khizriev também misturou outra queda tardia, enquanto punia Loughnane a cada passo.

Quando o tempo expirou, Khizriev estava coberto de suor e sangue de Loughnane – um sinal definitivo de que ele trabalhou bem e causou muito mais danos do que seu oponente antes de vencer por decisão desequilibrada no placar.

Agora com 18-0 em sua carreira, Khizriev venceu todas as lutas em 2024 de maneira semelhante e pode tentar fazer a mesma coisa novamente em 2025, depois de ganhar um milhão de dólares para encerrar sua primeira temporada no PFL.