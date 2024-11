Tom Brady é flagrado com mulher misteriosa após anúncio de gravidez de Gisele Bündchen

Tom Brady parece estar mantendo suas opções em aberto após a notícia de que a ex-mulher Gisele Bündchen está grávida.

Os dois pediram o divórcio em novembro de 2022 e, desde então Gisele mudou para um novo capítulo de sua vida privada com Joaquim Valente.

Gisele anunciou recentemente que ela e Valente estão esperando o primeiro filho juntos. Ela e Brady já são pais de dois filhos, Viviane e Benjamim.

De acordo com a página seis, Brady ficou chocado com a notícia.

“Tom sabia que as coisas estavam sérias entre Gisele e Joaquim mas ele nunca imaginou que eles teriam um filho juntos”, disse uma fonte ao Page Six.

“Simplesmente não era algo que estava no seu radar. Então, quando Gisele deu a notícia a ele, ele ficou chocado, para dizer o mínimo.”

Brady está namorando alguém?

Enquanto Gisele está abrindo um novo capítulo em sua vida com Valente, muitos estão se perguntando se Brady está namorando alguém.

No entanto, o veículo ressalta que Brady atualmente está solteiro, apesar de uma imagem que circulou nas redes sociais que mostrava o ex-astro da NFL com uma mulher não identificada, já que ele “está super focado nos filhos e no trabalho”.

Enquanto Brady esteve ligado a várias mulheres desde seu divórcio de Bundchen, incluindo a modelo Irina Shaykparece que ele não conseguiu estabelecer um vínculo duradouro com nenhum deles.

Como resultado, O foco de Brady no futuro próximo será criar seus filhos e florescer na carreira de radiodifusão.