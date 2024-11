Tom Brady toma uma decisão convincente na vida enquanto Gisele Bündchen segue em frente com a dela

Tom Brady basicamente viveu a vida no modo fácil desde que se tornou o quarterback titular do Patriotas da Nova Inglaterra no início dos anos 2000. Seu desempenho em campo o levou a se tornar o rosto do NFL. Ao fazer isso, ele divulgou seu nome e acabou se tornando supermodelo Gisele Bündchencoração. Parecia ser uma combinação perfeita, e assim foi por mais de uma década.

Os dois tiveram dois filhos durante o casamento, mas tudo desmoronou em 2022. A decisão de Brady de retornar à NFL após uma breve aposentadoria prejudicou o relacionamento deles, junto com outros problemas que eles não conseguiram resolver. Os dois permaneceram amigáveis, principalmente por causa dos filhos, e ainda se amam. Mas Bundchen, talvez mais do que Brady, rapidamente seguiu em frente.

O mantra de Gisele Bündchen após se divorciar de Tom Brady

Bündchen começou a namorar instrutor de Jiu-Jitsu Joaquim Valenete em meados de 2023, embora se conhecessem há mais tempo. Recentemente, Bundchen anunciou que está esperando seu primeiro filho com Valente.

Tom Brady optando por ficar longe de namoro no momento

Embora parecesse que Brady havia mudado de modelo para modelo saindo com Irina Shayk em 2023, isso nunca parecia levar a nada. De acordo com Página seisBrady não está namorando ninguém e não planeja gastar seu tempo e energia em um relacionamento, pelo menos por enquanto.

Mas uma fonte nos disse que o ex-astro do futebol não está namorando – e “está super focado nos filhos e no trabalho”. Enquanto isso, na semana passada, chegou a notícia de que Bündchen, 44, está grávida depois de supostamente ter começado a namorar seu namorado, Valente, 37, em junho de 2023. Uma fonte disse anteriormente ao Page Six que Brady, 47, ficou “chocado” com a notícia. A fonte acrescentou: “No final das contas, o único foco de Tom está em seus filhos e em sua carreira. O que Gisele decide fazer da própria vida não é da conta dele.”

Gisele Bündchen desmorona por causa do divórcio de Tom Brady

Brady parece ter sido surpreso com a notícia de que Bundchen teria um filho com Valente. É um cronograma bastante rápido quando você pensa sobre isso. Brady não parece emocionalmente pronto para estar em um relacionamento novamente tão cedo.