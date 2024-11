Trump está cortando benefícios VA? É assim que seus benefícios podem mudar no próximo ano

VOs cidadãos poderão enfrentar alterações nos seus benefícios durante o segundo mandato de Donald Trump, à medida que aumentam as preocupações com os cortes de financiamento e um novo impulso para reformar as agências federais. No centro da discussão está a proposta de eliminação do financiamento para programas expirados, incluindo legislação importante sobre cuidados de saúde para veteranos.

O plano de Trump inclui um novo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE)co-liderado por Elon Musk da Tesla e empresário Vivek Ramaswamy. O objetivo? Reduzir os gastos federais cortando programas com autoridade legislativa expirada. Ramaswamy enfatizou o fardo financeiro de tais programas, twittando: “Existem mais de 1.200 programas que não estão mais autorizados, mas ainda recebem dotações. É totalmente maluco.” Entre esses programas está o Lei de Elegibilidade para Cuidados de Saúde dos Veteranos, que apesar de expirar em 1998, continua a prestar serviços essenciais, totalizando US$ 119 bilhões em 2024.

Donald Trump faz história ao nomear o mais jovem secretário de imprensa da Casa Branca de todos os tempos

Como isso afeta os veteranos

Esta lei abrange serviços de saúde cruciais, incluindo consultas ambulatoriais, imunizações e cirurgias. Se o financiamento for cortado, milhões de veteranos poderão perder o acesso a estes serviços. A medida gerou críticas, especialmente de organizações como a Instituto de política de saúde de veteranosque alertou: “Um segundo mandato de Trump dizimaria os cuidados de saúde e os benefícios dos veteranos. O trabalho de demolição do VA lançado no primeiro semestre seria concluído.”

O Projeto da Fundação Heritage 2025 também propõe mudanças, incluindo o fim do acesso ao aborto em instalações de VA e revisitando as classificações de deficiência. Brooks Tuckerum ex-funcionário do VA, contribuiu para estas propostas. Os críticos argumentam que a revisão dos benefícios por invalidez poderia levar à redução dos pagamentos, uma questão politicamente sensível, dado o impacto potencial nos meios de subsistência dos veteranos.

Políticas VA anteriores de Trump

Durante seu primeiro mandato, Trump se concentrou em expandindo a escolha dos veteranos em saúdepermitindo-lhes procurar cuidados privados abrangidos pelo VA. Esta política, elogiada por aumentar o acesso, também foi criticada como um passo em direcção à privatização. De acordo com Leo Shane III do Military Times:

“Os críticos dizem que levar muitos cuidados à comunidade é apenas canalizar dinheiro federal para médicos particulares. É função do VA cuidar dos veteranos, especialmente para problemas como PTSD ou doenças causadas por queimaduras.”

O que vem a seguir?

Embora Trump negue envolvimento direto no Projeto 2025, seu retorno ao cargo pode reavivar debates sobre a privatização e o papel do VA. Quer estas mudanças se concretizem, os veteranos e os grupos de defesa acompanharão de perto o impacto das reformas do DOGE nos seus benefícios.

Por enquanto, os veteranos devem manter-se informados e preparar-se para possíveis mudanças nos seus sistemas de cuidados de saúde e de apoio.