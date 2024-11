Umar Nurmagomedov revela que fratura no braço o manteve fora da luta de janeiro, aberto a qualquer oponente

Umar Nurmagomedov quer voltar ao octógono e não se importa com quem está à sua frente.

O peso galo número 2 no MMA Fighting Global Rankings, Nurmagomedov é indiscutivelmente o candidato número 1 merecedor ao campeão do UFC Merab Dvalishvili. O invicto Nurmagomedov fez campanha abertamente para a luta, mesmo quando Dvalishvili o rejeitou repetidamente como um desafiante, com Dvalishvili aparentemente favorecendo confrontos com Sean O’Malley e Petr Yan.

No sábado, Nurmagomedov postou uma atualização sobre seu status nas redes sociais, explicando que não poderá competir em janeiro devido a uma fratura no braço, mas que a lesão está boa e que pretende competir em breve.

Tive uma pequena fratura no braço e não pude atuar em janeiro. Meu braço está bem agora e estou aberto a qualquer oferta. Qualquer um, em qualquer lugar!!

Não está claro se Nurmagomedov deveria ser agendado para a programação de janeiro do UFC, mas independentemente da atualização é bem-vinda para os fãs que estão se perguntando se Nurmagomedov está disposto a lutar novamente antes de enfrentar Dvalishvili, ou por que Dvalishvili x Nurmagomedov não foi mencionado como um potencial atração principal do UFC 311 em Los Angeles em 18 de janeiro.

Havia rumores de que Nurmagomedov enfrentaria Song Yadong em dezembro, embora esse confronto nunca tenha se materializado, e ele descartou a luta contra Dvalishvili em março, mês do Ramadã. Por enquanto, parece que os rivais não estão nem perto de estar na mesma página.