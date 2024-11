Veja Alex Pereira, fantasiado de coelho, derrubar comediante brasileiro com soco no corpo

Alex Pereira é um ser humano assustador – mesmo vestindo uma fantasia de coelho.

O campeão meio-pesado do UFC foi recentemente convidado de um programa do Podpah no YouTube e desafiou um soco no corpo do comediante brasileiro Diogo Defante.

Pereira acertou alguns socos curtos como teste e decidiu usar “50%” de sua força. Defante caiu de dor.

“Poatan” está tirando folga pelo resto do ano depois de defender o título do UFC três vezes em 2024, nocauteando Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree entre abril e outubro, e tem como meta retornar à ação no primeiro trimestre de 2025.

O popular lutador brasileiro, ex-campeão de duas divisões de kickboxing e ex-detentor do título dos médios do UFC, deve defender seu cinturão em seguida contra o talento russo Magomed Ankalaev, que recentemente derrotou Aleksandar Rakic ​​por decisão no UFC 308 em Abu Dhabi para estender sua invencibilidade. para 13 lutas.