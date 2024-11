Veja Dan Hooker atacar IShowSpeed ​​em sessão de sparring

Dan Hooker se divertiu muito derrotando IShowSpeed ​​em uma recente sessão de sparring na Nova Zelândia.

O popular streamer esteve recentemente em turnê pelo país e parte de sua viagem o levou até a academia de Hooker, onde o desafiante peso leve do UFC parecia feliz em vê-lo. Speed ​​não pôde deixar de desafiar Hooker a trocar alguns socos na jaula e, surpreendentemente, não foi bem para ele.

Assista abaixo um clipe de Hooker levando para Speed, que foi transmitido ao vivo no canal de Speed ​​no YouTube.

Speed ​​primeiro estabeleceu algumas regras básicas, solicitando que não houvesse chutes nem finalizações. As modificações não começaram aí, pois depois de alguns segundos em frente a Hooker, Speed ​​​​também pediu que trocassem as luvas de MMA pelas luvas de boxe maiores.

Nada disso fez diferença, já que Hooker, um veterano de 22 lutas no UFC, conseguiu o que queria com a estrela do streaming. Ele acertou Speed ​​com socos de todos os ângulos, derrubando-o em diversas ocasiões e até vencendo em um confronto 2 contra 1 quando Speed ​​trouxe um parceiro para ajudar.

Depois, Hooker elogiou Speed ​​por ter “Bolas de aço”.

Isso é normal para Speed, que além de ser um dos YouTubers mais populares do mundo, também é conhecido por desafiar atletas em seu próprio jogo. Recentemente, ele assustou o medalhista de ouro olímpico Noah Lyles quando os dois competiram na corrida de 50 metros rasos.