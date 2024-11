Veja Shamil Musaev esmagar Magomed Umalatov com um nocaute brutal no gancho de esquerda no Campeonato Mundial da PFL

Shamil Musaev é um nome a ser lembrado no futuro.

O invicto russo encerrou sua corrida pelo Campeonato Mundial PFL de 2024 com um nocaute violento sobre Magomed Umalatov para reivindicar o título dos meio-médios e o prêmio de US$ 1 milhão que o acompanha.

O final veio aos 1:44 do terceiro round, depois que Musaev fingiu um overhand de direita e desferiu um gancho de esquerda brutal que atingiu Umalatov e o fez cair na tela. Musaev deu mais alguns socos no chão, mas a luta já estava efetivamente encerrada.

Foi outra exibição impressionante para Musaev após uma temporada repleta deles, incluindo uma impressionante finalização no ground and libra sobre o ex-campeão do Bellator Logan Storely no início de seu ano.

Desta vez, Musaev foi um pouco mais comedido ao entrar em guerra com seu colega russo invicto, com Umalatov possuindo o tipo de habilidade que o fez realmente configurar suas combinações, especialmente em uma rodada de abertura um tanto apática que atraiu a multidão na Arábia Saudita. vaiando cedo.

Isso mudou quando os lutadores começaram a trocar golpes com Musaev exibindo mãos nítidas e força desagradável por toda parte.

A sequência de finalização foi perfeitamente montada e executada depois que Musaev avançou e lançou o overhand de direita, o que obrigou Umalatov a mover a cabeça para evitar o potencial golpe. Foi quando Musaev desarrolhou o gancho de esquerda que virou a cabeça de Umalatov e o jogou no chão pela última vez.

Musaev pode ser uma estrela em ascensão no PFL, especialmente depois de sua passagem dominante pela divisão dos meio-médios em 2024.