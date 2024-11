Vicente Luque: Luta com Themba Gorimbo ‘faz muito mais sentido’ do que Nick Diaz no UFC 310

Themba Gorimbo ganhou as manchetes por sua surpreendente ligação com Dwayne “The Rock” Johnson e quatro vitórias consecutivas no UFC desde maio de 2023, mas ainda não é um empate tão grande quanto o veterano Nick Diaz.

Para Vicente Luque, que passou do craque de Stockton para Gorimbo no UFC 310, no dia 7 de dezembro, a troca de oponentes em Las Vegas muda sua carreira sob vários ângulos.

“Nick trouxe muito entusiasmo dos fãs”, disse Luque em entrevista ao MMA Fighting. “Quando olho para o UFC, tem muita coisa que pode te derrubar. Talvez o maior de tudo seja o hype, e acho que a luta com Nick trouxe isso. Agora, quando olho essa luta, pelo lado esportivo, faz muito mais sentido.

“É um desafio, um cara do bem que vem com fome de vitória e quer entrar no ranking. Estou aqui para defender minha posição e ao mesmo tempo mostrar que continuo buscando o topo, almejando ser campeão. Essa luta traz isso.”

Diaz não vence uma luta de MMA desde outubro de 2011, uma decisão sobre o campeão aposentado do UFC, BJ Penn. Essa também foi a única vitória de Diaz desde o retorno ao UFC, após lutas com Carlos Condit, Georges St-Pierre, Anderson Silva e Robbie Lawler.

“A luta do Nick foi muito interessante pela fama dele, pelo nome dele”, disse Luque, “mas ao mesmo tempo trouxe aquela coisa, se eu vencer o Nick, era minha obrigação. Eu também tinha esse peso. Não é o mesmo [hype] nesta luta em comparação com a luta do Nick, mas também é uma grande luta.”

Luque está feliz por se manter ativo após Diaz desistir de duas lutas canceladas em 2024, e quer se reinserir no mix contra a elite da categoria meio-médio. O brasileiro entra em sua 22ª luta no UFC, mas ainda é mais jovem que Gorimbo, que detém o recorde do UFC de 4-1.

“Sei que ainda tenho muito a entregar”, disse Luque. “Sou um veterano, mas sou mais jovem que muitos caras de lá. Isso marcará meus 10 anos [anniversary] no UFC do ano que vem, cheguei muito jovem, mas isso também é bom porque aprendi e me desenvolvi ao longo do caminho. Ainda tenho muito que fazer e estou chegando ao meu auge físico agora, também em termos de experiência. Tenho muito a realizar.”

O talento do Kill Cliff FC parece se recuperar de uma derrota nos acréscimos para Joaquin Buckley, sete meses depois de vencer Rafael dos Anjos na decisão de cinco rounds, enquanto Gorimbo venceu Niko Price em outubro passado para estender sua seqüência de vitórias para quatro.

“Ele é um cara completo que sabe lutar, golpear e agarrar, mas acho que o aspecto mais perigoso dele são suas habilidades físicas”, disse Luque. “Ele é parede, longo e explosivo, parece ter um bom cardio e tenho que trabalhar nisso. Tenho que lutar à distância e levar para onde eu quiser, não deixar ele fazer o que quiser. Talvez não negocie de uma distância perigosa, tente segurá-lo contra a gaiola ou no chão. É ir lá para dominar.”