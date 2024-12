Xolos: Osorio não vai se esconder do Cruz Azul, diz Pompilio Páez

Ex-auxiliar de Osorio ‘avisa’ aos cimenteiros que o treinador dos Xolos quer sempre atacar

Da Colômbia enviam um aviso para Cruz Azul: “Juan Carlos Osório “Ele não sai e se esconde”, diz o ex-assistente técnico do Apenas, Luís Pompílio Páez. “Ele quer jogar, quer sempre atacar”, acrescenta o colombiano, após o time Tijuana venceu a Máquina Celeste por 3 a 0no jogo de ida das quartas de final do Abertura 2024.

“Estes desafios são assumidos com responsabilidade. Ele confia muito em sua equipe. O professor Osório fez um ótimo trabalho, classificando o Ligaagora enfrenta o melhor time do México, que é o Cruz Azul. Osório “Ele não sai e se esconde, quer brincar, quer sempre atacar”, afirma. Pompílio Paezem conversa com ESPN.

Cruz Azul saiu como grande favorito na eliminatória contra o Xolos de Tijuanaapós uma temporada em que subiu ao primeiro lugar do torneio e bateu o recorde de pontos em torneios curtos. O que foi esquecido é que esses desafios são o que as pessoas gostam. Juan Carlos Osório.

Os Xolos de Osorio derrotaram o Cruz Azul no jogo de ida. Imago7

“Se eles estão em um bom momento, um time que fez coisas boas pode prejudicar o time”. Cruz Azul. Quando você joga contra o favorito, há motivação, um duplo sentido de responsabilidade. Tijuana “tem o objetivo de ser protagonista, você tem que competir com o que tem de melhor”, explica. Pompílio Paez.

Juan Carlos Osório Ele tem a capacidade de se refazer continuamente. O exemplo é o jogo indelével de México contra a Alemanha na Copa do Mundo da Rússia de 2018, na qual o Seleção Mexicana Ele parecia a vítima de um campeão mundial que o havia derrotado um ano antes. Em menor grau, ele fez o mesmo contra Cruz Azulque há três meses venceu Apenas na fase regular e agora a equipe Tijuana Ele o venceu com três gols no jogo de ida das quartas de final.

Esse é o aviso, não importa a vantagem, o time Juan Carlos Osório “ele não vai se esconder” de Cruz Azulno jogo de volta que será disputado no Estádio Ciudad de los Deportes.