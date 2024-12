56 pessoas mortas após debandada de jogo de futebol na Guiné

Reproduzir conteúdo de vídeo





Uma partida de futebol no sul da Guiné tornou-se mortal neste fim de semana… com 56 pessoas perdendo a vida e muitos outros feridos após uma debandada – com toda a carnificina decorrente de uma chamada controversa.

O incidente ocorreu no domingo, em um torneio que recebeu o líder militar do país. Mamady Doumbouya – na cidade de Nzerekore.

Um fã presente disse Reuters as coisas pioraram após o cartão vermelho aos 82 minutos de jogo, o que levou alguns a atirarem pedras, às quais a polícia respondeu com gás lacrimogêneo, na tentativa de controlar a situação.





No entanto, o gás lacrimogêneo fez com que os torcedores saíssem correndo do estádio em pânico… fazendo com que as pessoas fossem esmagadas nas saídas.

“O lançamento de pedras começou e a polícia juntou-se, disparando gás lacrimogêneo”, disse uma mulher ao canal. “Na correria e na confusão que se seguiu, vi pessoas caírem no chão, meninas e crianças pisoteadas. Foi horrível.”

Num comunicado divulgado no X, o primeiro-ministro do país disse que as autoridades regionais estão “trabalhando para restaurar a calma e a serenidade entre a população” enquanto investigam mais a fundo a situação.

Enquanto o governo analisa a tragédia, a Aliança Nacional para a Mudança e a Democracia, um grupo político da oposição, criticou o evento que, segundo eles, foi conseguido para angariar apoio militar.