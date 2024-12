A atriz de ‘Star Trek’ e ‘Falcon Crest’ Jill Jacobson morre aos 70 anos

Sua grande chance veio em 1985, quando ela foi escalada como Erin Jones na novela “Falcon Crest” em 22 episódios antes de conseguir um papel no programa “The New Gidget”… uma série spin-off da novela dos anos 1960 estrelada por Campo Sally .

Os obstinados da ficção científica podem se lembrar dela em “Star Trek: The Next Generation” ou “Star Trek: Deep Space Nine”, em que ela apareceu.

Entre seus outros créditos … “Party Down”, “Hung”, “House of Usher”, “Days of Our Lives”, “Who’s the Boss?”, “Newhart”, “Murphy Brown” e muitos mais.