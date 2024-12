A defesa dos Cowboys é criticada por Lisa Simpson em um vídeo hilário que traz mais piadas para Dallas

TA defesa do Dallas Cowboys teve sua cota de noites difíceis nesta temporada, mas foi humilhada por uma animação Lisa Simpson pode estar no topo da lista. Em um momento hilariante de crossover durante o jogo Monday Night Football contra o Cincinnati Bengals, as lutas dos Cowboys se tornaram o ponto alto de uma transmissão alternativa muito comentada ambientada no mundo dos Simpsons.

A reviravolta única, misturando a ação da NFL com a icônica série animada, fez com que o running back do Bengals, Chase Brown, marcasse um primeiro gol touchdown no Springfield Atoms Stadiumretratado com ninguém menos que Lisa Simpson assumindo seu papel. Mas o verdadeiro golpe no estômago para os fãs dos Cowboys veio no quarto período.

Lisa Simpson faz a defesa dos Cowboys parecer boba enquanto ela os fuma e marca um touchdown para o Bengals

À medida que a transmissão fictícia se desenrolava, Lisa, agora representando a estrela do Bengals, Ja’Marr Chasefez uma jogada decisiva que deixou os defensores dos Cowboys – e seu orgulho em chamas. Bart Simpsonassumindo hilariantemente a personalidade de Joe Burrow, entregou um passe para Lisa, que se esquivou dos defensores na linha de 30 jardas dos Cowboys antes de incendiar toda a defesa para o touchdown da vitória. Literalmente. Ela deixou um rastro de fogo em seu rastro.

A cena foi amplificada pela animação de Drew Carter:

“Bart vai lançar, é Lisa, coloca o pé no chão! Deixa o pai comendo poeira! E diz que se alguém precisar de mim, estarei na zona final!“

O touchdown da vitória de Lisa Simpson acrescenta um insulto à temporada difícil dos Cowboys

A mídia social explodiu enquanto os fãs se deleitavam com o infortúnio dos Cowboys. Memes, piadas e brincadeiras alegres chegaram, com um fã brincando: “Lisa Simpson teve mais destaques do que toda a defesa do Dallas este ano.” Outro acrescentou: “Nem mesmo Springfield poderia salvar Dallas de outro L.”

Esta transmissão satírica ocorre durante uma temporada em que os Cowboys enfrentaram alguns momentos brutais em campo. De explosões por Leões de Jared Goff lutam contra Eagles de Jalen Hurtssuas deficiências defensivas têm sido um tema recorrente – e agora, até mesmo personagens fictícios estão se acumulando.

Em algum lugar, Jerry Jones pode estar murmurando um sinistro “Excelente”, no verdadeiro estilo de Montgomery Burns, embora mesmo os leais aos Cowboys não pudessem deixar de rir do absurdo da cena.

Enquanto os Cowboys lambem as feridas desta última queimadura, uma coisa é certa: Lisa Simpson acaba de adicionar seu nome a uma longa lista de adversários que deixaram Dallas lutando nesta temporada, embora da forma mais animada até agora.