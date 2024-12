A equipe da TMZ escolhe as necessidades de bagagem e viagem durante a promoção da Black Friday da Amazon

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

A temporada de férias está a todo vapor e todos estão prestes a viajar muito. Esteja você viajando pelo país para visitar a família… ou fazendo uma viagem internacional de final de ano… não há dúvida de que viagens e viagens longas podem ser estressantes.

Com os negócios de 12 dias de Black Friday da Amazon ainda fortes, os funcionários do TMZ reuniram seus itens favoritos que tornam a vida um pouco mais fácil quando você está na estrada… ou no ar. De conjuntos de bagagem duráveis ​​a adaptadores de energia e travesseiros de viagem infláveis, temos tudo o que você precisa enquanto acumula milhas de passageiro frequente!

Conjunto de 3 peças de bagagem Samsonite SWERV DLX Hardside Spinner

Dê um upgrade na sua bagagem com o Girador rígido Samsonite SWERV DLX .

O conjunto de 3 peças inclui uma mala de mão de tamanho médio e grande para todas as suas necessidades de viagem. Cada mala é construída para ser duradoura, com o exterior rígido feito de policarbonato com um padrão de favo de mel que evita arranhões e arranhões. As malas manobram sem esforço com quatro rodas giratórias e uma alça telescópica, tornando muito fácil correr pelo aeroporto.

“Tenho minhas malas Samsonite todas prontas – elas parecem incríveis e são super convenientes! Agora só preciso que Harvey me dê alguns dias de folga”, brincou Michael Babcock, da TMZ Sports.

Conjunto de bagagem Hardside American Tourister Stratum XLT

Pegue a estrada com isso Conjunto de bagagem Hardside American Tourister Stratum XLT .

Três tamanhos diferentes de bagagem leve estão incluídos neste conjunto: 20 polegadas, 24 polegadas e 28 polegadas. Com seu casco feito de material ABS resistente, ele foi construído para suportar condições difíceis e todas as suas viagens de longa distância.

“Este é um belo conjunto de malas de qualidade. As cores são vibrantes, são resistentes e têm os tamanhos perfeitos! Preciso de um conjunto para mim”, elogiou Serenity Glanton do TMZ.

Mochila Hardside Rockland Melbourne

Obtenha a conveniência de uma mala com rodinhas em forma de mochila com o Mochila Hardside Rockland Melbourne .

Esta bolsa espaçosa tem muitos bolsos para armazenamento e uma alça ergonômica ajustável. Apresentando uma base rígida, esta bolsa também vem equipada com rodas e uma alça retrátil, facilitando o transporte em aeroportos e outros empreendimentos de viagem.

Adaptador de viagem universal Skeptics

Você nunca será pego sem carregador enquanto viaja para o exterior com o Adaptador de viagem universal Skeptics .

Este adaptador de energia internacional vem equipado com duas tomadas americanas, 2 tomadas USB e um cabo USB-C conectado. Também inclui seis adaptadores internacionais: Europa (Tipo C), Reino Unido (Tipo G), EUA (Tipo B), Austrália/China (Tipo I), Alemanha/França (Tipo E/F) e Japão (Tipo A). Perfeito para carregar telefones celulares ou cabos de laptop, ele também possui proteção contra sobretensão integrada para manter seus eletrônicos protegidos contra picos e picos de tensão.

“Não há nada pior do que viajar para fora do país e perceber que você não tem o adaptador correto e não consegue carregar seus dispositivos. Fiz isso em Londres e, sim, não é divertido… nunca viaje sem um adaptador !” Aconselhou Towanda Robinson do TMZ.

Organizadores de bagagem em cubo de embalagem

Faça as malas como um profissional com estes Organizadores de bagagem em cubo de embalagem !

Este conjunto de oito cubos irá ajudá-lo a economizar espaço enquanto arruma sua mala e a se manter organizado enquanto estiver em trânsito. Acompanha diversos tipos de bolsas, incluindo diversas opções de tamanhos, além de local para calçados e cosméticos. Se você deseja separar seus cubos por tipo de roupa ou planejar as roupas com antecedência, essas bolsas de armazenamento leves tornarão a viagem muito fácil.

“Esta é a melhor ideia de presente para que eu possa arrumar mais e economizar espaço. Além disso, ajudaria a separar as roupas se eu estivesse fazendo várias paradas”, elogiou Courtney Doucette do TMZ.

Ventilador de resfriamento pessoal portátil para pescoço

Fique tranquilo enquanto estiver em trânsito com isso Ventilador de resfriamento pessoal portátil para pescoço .

Este ventilador leve é ​​perfeito para suas viagens a destinos mais quentes e manterá sua temperatura regulada graças às suas três velocidades de vento e 78 saídas de ar. Sua bateria pode ser carregada via USB e oferece entre três e 16 horas de operação, dependendo do nível de velocidade do ventilador e do uso.

“Isso é perfeito para alguém como meu pai, que anda por aí com uma toalha para suar! Comprei tantos ventiladores portáteis que este parece ótimo”, disse Serenity.

Bolsa de higiene de couro

Mantenha seus itens pessoais organizados com este Bolsa de higiene de couro .

Esta bolsa artesanal chique e de estudo é feita de couro genuíno e possui um forro interno resistente à água, tornando-a perfeita para todos os seus produtos de higiene pessoal. Com dois zíperes externos e um interno, seus itens menores nunca se perderão no fundo da bolsa – deixando espaço suficiente para seus produtos de higiene maiores dentro.

Towanda compartilhou: “Esta bolsa de higiene bem organizada é essencial para viagens! É perfeita para pessoas como eu, que precisam de uma transportadora prática, durável e bem organizada para manter suas coisas sob controle durante a viagem!”

Alto-falante portátil JBL Clip 5

Mantenha os congestionamentos bombando mesmo quando você estiver em trânsito com o Alto-falante portátil JBL Clip 5 !

Este alto-falante portátil pode ser pequeno, mas tem um grande impacto musical. Com seu mosquetão redesenhado, você pode prender o Clip 5 a tudo, desde a mochila até o cinto, e levar sua música com você o dia todo, para qualquer lugar. E não se preocupe em levá-lo em suas aventuras mais difíceis, pois o alto-falante é à prova d’água e de poeira.

“Como alguém que está sempre em movimento, este pequeno alto-falante é uma virada de jogo. Posso prendê-lo facilmente na minha mochila ou bolsa e ele permanece seguro enquanto estou fora de casa!” compartilhou Towanda.

Almofada de viagem inflável

Conforto é fundamental para viagens longas e isso Almofada de viagem inflável irá mantê-lo confortável nessas longas viagens de avião.

Esta almofada multiusos permite-lhe manter a cabeça, o pescoço e os ombros sempre apoiados numa variedade de posições. Basta inflar o travesseiro em apenas alguns segundos, deslizar os braços e ficar confortável! Não importa como você prefere descansar, esta almofada foi ergonomicamente projetada para aliviar o estresse da coluna e mantê-lo respirando suavemente.

“Meu namorado viaja muito a trabalho, então este travesseiro seria perfeito para ele enquanto ele está em trânsito”, disse Serenity sobre sua escolha.

Garrafa de água de viagem de 40 onças

Mantenha-se hidratado enquanto estiver em movimento com este Garrafa de água de viagem de 40 onças .

Esta resistente garrafa de água de aço inoxidável é isolada a vácuo, o que significa que suas bebidas permanecerão na temperatura perfeita durante todo o dia – quentes ou frias. Ele vem com nove acessórios diferentes, incluindo duas tampas e canudos à prova de vazamentos. Também é equipado com uma alça de paracord feita de náilon de nível militar e possui bússola, alça de segurança, mosquetão de metal, pederneira, acendedor e apito.

Além disso, ele também possui uma bolsa de transporte para fornecer isolamento extra e uma alça de ombro com zíper para armazenamento de telefone, cartões e chaves.

Transmissor de áudio sem fio AirFly Pro Deluxe

Você pode se livrar daqueles fones de ouvido sujos de companhias aéreas graças ao Transmissor de áudio sem fio AirFly Pro Deluxe .

Se você deseja usar seus próprios fones de ouvido sem fio enquanto assiste ao entretenimento a bordo, basta conectar este transmissor de áudio sem fio ao conector de fone de ouvido. Em apenas alguns segundos, o áudio será transferido para os seus fones de ouvido graças à tecnologia bluetooth. E com mais de 25 horas de bateria, o AirFly Pro garante uma audição ininterrupta mesmo nos voos mais longos.

“Este seria o presente perfeito para mim no meu voo internacional, para que eu possa ter o conforto dos meus próprios AirPods em vez de usar os baratos fornecidos pela companhia aérea”, compartilhou Courtney.