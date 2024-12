A gestão fracassada de ‘Bomba’ Rodríguez na FMF

O ex-comissário deixou a organização herdando vários problemas que recebeu há 19 meses

Juan Carlos Rodríguez renunciou ao cargo de Alto Comissário do Federação Mexicana de Futebol e deixou a organização herdando muito mais problemas do que recebeu quando o anterior saiu, após 19 meses no cargo.

Desde a sua chegada, em maio de 2023, Juan Carlos Rodríguez prometeu revolucionar o futebol mexicano e seu primeiro ato foi remover Diego Coca como técnico Seleção Mexicanacom apenas alguns meses no cargo.

“Se me tivessem dado um ano e eu tivesse ido mal, ficaria tranquilo em dizer que a verdade é que as coisas correram mal para mim na seleção porque cometi um erro, mas joguei sete jogos e perdi apenas um.

“Tínhamos muitos projetos para fazer e crescer, mas tirando isso temos que entender os tempos que vivemos”, disse ele. Diego Coca Quanto à sua saída do Seleção Mexicana em 2023.

No comando do Seleção Mexicana chegar Jaime Lozanoque ganhou o Taça Ouro naquele ano; No entanto, foi apenas algo paliativo porque um ano depois ‘Jimmy‘ele saiu depois de falhar Copa América e abortar uma mudança de geração fracassada na equipe, ordenada por superiores. Em seu lugar veio Javier Aguirre para tentar salvar o então projeto do ‘Bomba‘, com o objetivo de Copa do Mundo 2026.

“Tenho orgulho de ser mexicano e sempre que meu país precisa de mim, vou com prazer. Existe um projeto, não é só guardar uma fase de qualificação para ir ao Mundial. Há uma base importante, um projeto até 2030, estou muito entusiasmado por ver que as coisas estão bem feitas”, expressou. Javier Aguirre durante sua apresentação como técnico do Seleção Mexicana.

Juan Carlos Rodríguez Ele deixou inacabadas diversas ações que prometeu pelo bem do futebol mexicano. Pouco fez para reduzir a violência nos estádios, para melhorar o uso do Fan ID ou para criar uma Comissão de Árbitros mais sólida e com menos erros, apesar do uso do VAR.

Outra crítica à sua gestão tem a ver com o elevado número de estrangeiros por equipe, já que apenas uma vaga por clube foi reduzida em toda a sua gestão. A promoção e o rebaixamento também não retornaram à liga e há também a sensação de que quem levanta a voz é imediatamente multado pesadamente pelo Comissão Disciplinar.

“Sei que ele é um grande profissional de marketing, um grande publicitário. Ele foi um empresário de sucesso na área de comunicação, mas não foi visto no esporte. Algum golpe de comando que você diz que a mão de Juan Carlos Rodríguez“Continuamos com a mesma coisa, os mesmos estrangeiros, talvez tenham baixado um pouco, mas nada relevante”, disse o empresário relacionado ao futebol. José Antonio Garcia para ESPN.

O último grande projeto de Juan Carlos Rodríguez na frente do FMF Foi a gestão de um fundo de investimento para melhorar o futebol mexicano; Porém, a ‘Bomba’ nunca conseguiu consenso entre os titulares e por isso deixou a federação. Rodríguez Sabia que um dos seus grandes desafios era unir os donos da bola e, diante da impossibilidade de fazê-lo, decidiu se afastar.

“Todo mundo pensa em levar água para o moinho; Obviamente eles só pensam em levar o que é benéfico para eles ao invés de pensar no futebol mexicano. “Estão a pensar em como se beneficiar a nível pessoal ou a nível institucional através das suas equipas, o que tem de ser feito é combater tudo isso”, disse. Rafael Lebrija.

Juan Carlos Rodríguez Ele sai com mais momentos ruins do que bons à frente do Federação Mexicana de Futebol e deixa um organismo à deriva, com a urgência de encontrar um novo rumo. Uma organização que está no limbo e que daqui a apenas um ano e meio sediará a Copa do Mundo.