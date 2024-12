A herdeira dos Chiefs, Gracie Hunt, compartilha uma rotina viral de exercícios de corpo inteiro que a mantém em forma espetacular

Sdesde que os Kansas City Chiefs começaram sua nova era como o time mais dominante da NFL nos últimos anos, uma figura que tem chamado a atenção de forma consistente e conquistado milhares de seguidores é, sem dúvida, Gracie Hunt. A filha do dono do Chiefs Clark Hunt e Algemas de TaviaGracie cativou as redes sociais não só com sua beleza e figura deslumbrante mas também com seu amor pela moda, pelas viagens e pelo estilo de vida luxuoso que advém de ser filha de um milionário.

Nos últimos anos, Gracie tem compartilhado frequentemente fotos e vídeos em seu Instagram, mostrando seu apoio aos Chiefs. Suas postagens costumam destacar seu senso de moda impecável e a elegância herdada de seu avô, Lamar Hunto proprietário original da equipe e uma figura chave na formação da NFL moderna.

Gracie Hunt surpreende com sua intensa rotina de exercícios e força incrível

Através de suas postagens no Instagram, Gracie não apenas honra o nome de sua família, mas também, sem dúvida, torne-se o maior influenciador da NFL-além da “líder de torcida número 1 do time”, Taylor Swift, com quem Gracie apareceu em várias fotos. Mas o que exatamente Gracie faz para manter seu físico esculpido e ficar em boa forma?

Ela descreve sua rotina

Em seu último vídeo do Instagramela compartilha sua rotina de exercícioscom a legenda: “Full Body Bosu Blast!” junto com dicas importantes de condicionamento físico:

‘Mantenha o núcleo engajado durante cada movimento para estabilizar as costas e garantir que você atinja os músculos certos.’

“Eu sempre repito os circuitos 2 a 3 vezes.”

“Controle e forma são mais importantes que velocidade.”

“Salve este treino para fazer em casa ou na estrada!”

Defina a música Agora ou nunca por pitbull e Bon Jovio vídeo mostra Gracie realizando diversos exercícios que constituem a base de seu treinamento diário:

Pontes de glúteos elevadas

Canivetes

Reviravoltas russas

Toques nos dedos dos pés

Extensões aéreas

Reviravoltas centrais

Levantamento terra elevado com uma perna

Com essas recomendações, Gracie garante aos seus mais de 522 mil seguidores que eles podem ficar em forma enquanto se divertem. Não há dúvida de que Gracie Hunt continuará sendo um dos influenciadores mais populares da NFL – não apenas enquanto Andy Reid, Patrick Mahomes, Travis Kelce e o time continuarem vencendo, mas nos próximos anos.