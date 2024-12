A história de amor de Natal que todos queriam: Taylor Swift e Travis Kelce são felizes juntos, por fonte

UMÀ medida que a temporada de férias se aproxima e as temperaturas começam a cair, Taylor Swift e Travis Kelce encontram calor em seu romance florescente. De acordo com uma fonte próxima ao casal a estrela pop que deve concluir sua Eras Tour em Vancouver no dia 8 de dezembro após impressionantes 152 shows estará aproveitando algum tempo de inatividade com seu namorado jogador da NFL.

“As coisas com Travis são sérias. Ele a deixa muito feliz. Eles são ótimos juntos“, o insider compartilha com PESSOAS na reportagem de capa desta semana. “Travis é um cara legal. Ele é uma pessoa muito real, gentil e cavalheiro. É óbvio que ele ama Taylor.”

O anel misterioso de Taylor Swift gera debate sobre noivado com Travis Kelce

Swift, 34, e Kelce, 35, revelaram publicamente seu relacionamento no outono de 2023 e desde então têm sido defensores ferrenhos um do outro. Travis tem sido uma presença regular nos shows da Eras Tour de Swift participando de mais de uma dúzia de shows muitas vezes acompanhada por seus pais, Scott e Andrea Swift.

Ele ainda teve a oportunidade de se juntar a ela no palco durante uma apresentação em Londres em junho passado. Refletindo sobre sua experiência em um de seus shows, Kelce disse em seu podcast New Heights: “Aquela coisa estava balançando. Absolutamente arrasando”, referindo-se ao seu show de 2 de novembro em Indianápolis.

Os momentos alegres de Swift e Kelce juntos

O artista vencedor do Grammy retribuiu esse apoio participando de todos os jogos em casa disputados pelo Kansas City Chiefs nesta temporada. Mais recentemente, ela foi vista torcendo por Kelce enquanto usava um colar brilhante “87”uma homenagem ao número de sua camisa, durante o Chiefs’ vitória sobre o Las Vegas Raiders em 29 de novembro em Kansas City.

Este jogo aconteceu logo depois que Swift e Kelce passaram o Dia de Ação de Graças juntos em Nashville com suas famílias. Esta reunião incluiu o irmão de Kelce, Jason, sua esposa grávida Kylie e suas três filhas.

Desde que divulgaram seu relacionamento a público, Swift e Kelce têm demonstrado apoio um ao outro. No MTV Video Music Awards de 2024, Swift reconheceu o apoio de Kelce ao aceitar o prêmio de vídeo do ano para seu videoclipe “Fortnight”. O diretor de fotografia do videoclipe também observou como Kelce apoiou Swift no set.

A admiração e o apoio mútuos do casal têm sido evidentes ao longo de todo o relacionamento, com ambos expressando frequentemente o seu apreço pelas realizações e esforços um do outro. Enquanto Swift encerra sua turnê histórica e desfruta de um merecido tempo de relaxamento com Kelceo relacionamento deles continua a florescer em meio a agendas lotadas e vidas públicas.