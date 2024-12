A lenda dos Cowboys, Troy Aikman, revela seu quarterback favorito de todos os tempos, e sua escolha pode surpreendê-lo

Troy Aikman certamente sabe uma ou duas coisas sobre quarterbacking excepcional. Como tricampeão do Super Bowl e ícone do Dallas Cowboys, a ilustre carreira de Aikman lhe rendeu um lugar no Hall da Fama do Futebol Profissional em 2006. Ele permanece entre os 10 primeiros em vitórias de um quarterback nos playoffs da carreira, ostentando impressionantes 11 vitórias. . Recentemente, Aikman compartilhou sua admiração por um atual quarterback da NFLchamando-o não apenas de seu favorito entre os jogadores ativos, mas “talvez meu jogador favorito de todos os tempos.”

Quem conquistou a admiração de Aikman? A estrela em ascensão do Cincinnati Bengals, Joe Burrow. Aikman expressou seu entusiasmo em um entrevista com 105.3 O Ventiladorconforme relatado pelo The Athletic, afirmando: “Ele, sem dúvida, é meu quarterback favorito na NFL. Talvez meu jogador favorito de todos os tempos, aliás.”

Aikman elogiou o estilo de jogo de Burrow, observando: “Eu simplesmente amo tudo nele, especialmente na NFL de hoje, onde você simplesmente não vê esse tipo de jogador. Ele é um quarterback da velha escola. Ele poderia ter jogado nos anos 90.“

Apesar da posição atual do Bengals em 5-8 e estar à margem dos playoffs de 2024, O desempenho de Burrow foi simplesmente notável. Ele lidera a NFL com 33 passes para touchdown e lançou apenas seis interceptações. Adicionalmente, Burrow lidera a liga com 3.706 jardas de passe e está entre os 10 primeiros em classificação de aprovação (107,9) e taxa de conclusão (68,4%). Essas estatísticas indicam que Burrow está no caminho certo para alcançar altos níveis de carreira em várias categorias significativas.

Aikman elogia o estilo old school da estrela do Bengals, Joe Burrow

A jornada de Burrow para o estrelato na NFL começou quando o Escolha nº 1 do draft geral da LSU em 2020. Embora as lesões o tenham afastado dos gramados por períodos significativos de duas de suas cinco temporadas na NFL, Burrow demonstrou consistentemente sua habilidade como um dos passadores mais prolíficos do jogo quando saudável. Ele ultrapassou 34 touchdowns de passe em temporadas consecutivas de 2021-2022 e levou o Bengals a Aparições consecutivas em jogos do Campeonato AFCculminando em uma aparição no Super Bowl.

A admiração de Aikman por Burrow está enraizada na capacidade do jovem quarterback de prosperar sob pressão e em seu estilo único que traça paralelos com quarterbacks de épocas anteriores. Embora reconhecendo outros grandes nomes como Josh Allen e Patrick Mahomes, Aikman destacou a habilidade excepcional de Burrow em arremessar com antecipação, afirmando que Burrow “lança com antecipação melhor do que qualquer um atualmente jogando o jogo.” Essa mistura de charme da velha escola e excelência moderna faz de Joe Burrow um jogador de destaque no cenário atual da NFL, o que lhe valeu um lugar especial no coração de Troy Aikman.