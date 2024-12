A mensagem emocionante de Henry Martín antes do tricampeonato

Henry Martín fez um discurso emocionante antes de jogar a final da Liga MX contra o Rayados; O atacante falou sobre os problemas que enfrentou durante o torneio

Antes da partida final da segunda mão contra Monterrei, Henrique Martinscapitão do Américafez um discurso emocionado aos companheiros.

O atacante começou sua mensagem contando todas as dificuldades que teve que superar para chegar ao duelo pelo tricampeonato, que depois conseguiu ao vencer Listrado.

“Se alguém tivesse me dito que hoje seríamos bicampeões e que estaríamos prestes a disputar o tricampeonato, ninguém teria acreditado, mas não porque não fomos capazes, não porque não tivemos temos capacidade para alcançá-lo, mas porque não estávamos mentalmente preparados”, disse Martín.

Henry Martín motivou seus companheiros antes da final em Monterrey. Club América

“Tivemos que sofrer, chegamos ao fundo do poço e cada um ficou mais forte com isso. Não demos desculpas ou pretextos, pelo contrário, assumimos responsabilidades, ficamos mais fortes, nós que estávamos lá e aqueles que chegamos porque isso escudo (do América) não é para todos, porque a grandeza não se trata apenas de títulos”, disse ele.

Durante sua fala, o atacante passou a citar exemplos de companheiros que enfrentaram problemas fora de campo.

Martín Ele também deu crédito ao técnico André Jardine a quem ele descreveu como o “melhor estrategista do México”.

O América conquistou seu 16º título ao vencer o Rayados por 3 a 2 no total. Os Eagles se tornaram o primeiro tricampeão da história dos torneios curtos e com esta vitória ficam a quatro de distância do seu perseguidor mais próximo, Chivas.