A razão pela qual James não jogou no Rayo x Real Madrid

Depois de uma semana de declarações cruzadas, finalmente James Rodríguez nem sequer foi ao banco para o jogo do Rayo Vallecano contra o Real Madrid pela LaLiga. O que aconteceu com ele?

James não jogará contra o Madrid. Imagens Getty

O cucuteño Nem vai aparecer como opção na bancada de revezamento para enfrentar a Casa Branca em Vallecas.

James Eu pedi para jogar mais minutos esta semana, em entrevista que concedeu Marcae Iñigo respondeu afirmando que entendia pela qualidade de jogador que é.

Após essas idas e vindas, James não poderá jogar contra seu ex-time na Espanha, embora Não seria por divergências com o treinador..

A razão pela qual James Rodríguez não foi ao banco de suplentes do Rayo-Real Madrid

De acordo com informações compartilhadas pelo jornalista do Marca, Paulo Vila, James sofreu um desconforto físico no treinamento ontem e isso acabaria por descontentá-lo.

Apesar de conhecer esta informação, que para já não foi confirmada pelo clube, a verdade é que O técnico Iñigo Pérez falou antes do apito inicial e disse que “não pode falar muito” para esclarecer o que aconteceu com James.

Declaração de Iñigo Pérez sobre a ausência de James contra o Real Madrid

“Ele tem um bom comportamento a nível profissional e procuro sempre ser o mais claro e respeitoso possível. Como treinador tomo decisões, escolho jogadores e entendo as polémicas porque entendo a sua importância. É um assunto que não tenho qualificação para responder, me sinto péssimo por não poder te contar, não depende de mim.“.